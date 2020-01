Coupe de la Ligue (1/4 de finale) | Le Stade de Reims élimine Strasbourg et file en demi-finale (0-0, 4 tab 2)

Reims, France

Comme souvent dans les matchs à enjeux, la rencontre a été difficile, engagée voire hachée par moment. Pas les meilleurs ingrédients pour trouver du spectacle. Mais excellents pour susciter un maximum d'émotions. Elles sont belles pour le Stade de Reims ce mardi soir. Et pourtant, le début de soirée n'engageait rien de bien excitant. Dans un match fermé, les situations sont rares. Une seule fois, Boulaye Dia répondait à la frappe non cadrée de Ludovic Ajorque par un joli tir que le gardien alsacien repoussait.

Sur une pelouse difficile, la seconde mi-temps n'offre pas beaucoup plus de réjouissances. Alaixys Romao puis Rémi Oudin mettent bien à l'épreuve Bingourou Kamara. Predrag Rajkovic, encore impérial, prenait à son tour le meilleur devant Youssouf Fofana à bout portant. Quelques frémissements puis un double coup dur. Très tôt, Mathieu Cafaro, touché à la cuisse, devait céder sa place à Nathanaël Mbuku. Neuf minutes plus tard, le jeune attaquant voyait rouge pour un excès d'engagement face à Adrien Thomasson. De quoi offrir une attaque-défense durant une demie-heure. Mais face à la pression alsacienne, les Rémois demeuraient solides.

De la crispation aux larmes de joie

Une fois seulement, à l'aube des arrêts de jeu, Alexander Djiku trouvait de l'espace à l'entrée de la surface et enchaînait une frappe de l'intérieur du droit qui venait s'échouer sur le poteau. Un signe du destin confirmé quelques instants plus tard lors de la séance de tirs au but. Si Anastasios Donis manquait le sien, Rémi Oudin, Axel Disasi, Hassane Kamara transformait leur penalty. Côté strasbourgeois, Jean-Ricner Bellegarde envoyait le cuir sur le poteau avant que Benjamin Corgnet ne voit sa tentative repoussée par Predrag Rajkovic. Yunis Abdelhamid, en patron, faisait le reste et envoyait le peuple rouge et blanc en demi-finale. Une première depuis 2007. Cela valait bien quelques larmes de Jean-Pierre Caillot. Son rêve, le Stade de France, n'est plus qu'à une victoire. Verdict dans deux semaines.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims élimine Strasbourg 0-0 (4 tab 2)

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 10202

: 10202 Arbitre : M. François Letexier

M. François Letexier Pelouse : abîmée

: abîmée Avertissements - au Rémois Xavier Chavalerin (36e) ; au Strasbourgeois Ibrahima Sissoko (47e)

au Rémois Xavier Chavalerin (36e) ; au Strasbourgeois Ibrahima Sissoko (47e) Expulsion : du Rémois Nathanaël Mbuku (59e)

: du Rémois Nathanaël Mbuku (59e) Reims : Rajkovic – Kamara, Abdelhamid, Disasi, Foket - Romao (cap), Chavalerin, Doumbia (Donis, 65e), Cafaro (Mbuku, 48e), Oudin, Dia (Suk, 85e). Entr. : David Guion

Strasbourg : B. Kamara - Carole, Mitrovic (cap) (Lebeau, 95e), Koné, Lala, Djiku, Sissoko (Zohi, 69e), Bellegarde, Thomasson (Corgnet, 83e), Fofana, Ajorque. Entr. : Thierry Laurey

LE PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE

Mardi 7 janvier

Stade de Reims - Strasbourg 0-0 (4 tab 2)

Mercredi 8 janvier