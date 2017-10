Coupe de la Ligue : le FC Metz se qualifie dans la douleur et n'a toujours pas de nouvel entraîneur

Ce mercredi 25 octobre, le club à la Croix de Lorraine s'est qualifié pour les 8ème de finale de la Coupe de la Ligue, en battant difficilement le Red Star (1-0). En coulisses, les recherches pour trouver un nouveau staff se poursuivent.

Ouf, le FC Metz s’est qualifié pour les 8ème de finale de la Coupe de la Ligue ! Hier soir, dans un stade St Symphorien dépeuplé, avec seulement 5612 spectateurs, le club à la Croix de Lorraine s'est imposé dans la douleur contre le Red Star, 1 à 0, grâce à un but signé Mathieu Dossevi à la 66ème minute de jeu.

L'unique but messin de la partie signé Mathieu Dossevi Copier

Les pensionnaires de L1, privés de plusieurs cadres (Bisevac, Roux, Rivière, Diagne, Cohade et Balliu) ont eu toutes les peines du monde à se défaire de ce club du National. Mais l'essentiel est là : c'est le premier succès à domicile de la saison des Grenats.

ce fut dur mais on va retenir la victoire 💪🏾... — Benoit Assou-Ekotto (@AssouEkotto) October 25, 2017

En conférence de presse, José Pinot, le coach par intérim du FC Metz a tenu à " dédier cette victoire à son prédécesseur, Philippe Hinschberger, limogé, dimanche dernier ".

Son capitaine d’un soir, le défenseur Jonathan Rivierez, a, quant à lui, souligner l’état d’esprit de ses coéquipiers, qui malgré le doute, et les mauvais résultats en championnat, n’ont pas flanché hier soir en Coupe de la Ligue.

La rumeur Bruno Irles

Durant cette rencontre bien terne, un tweet venu du Luxembourg a surpris tous les observateurs et supporters du FC Metz. A 22h37, le Wort annonce que Bruno Irles, l'ancien défenseur de l' AS Monaco et ancien coach d'Arles-Avignon, devrait être le nouvel entraîneur du FC Metz.

Peu avant minuit, le flou se dissipe finalement. Philippe Gaillot, le N°3 du FC Metz dément catégoriquement la rumeur " Bruno Irles ". Il ajoute que José Pinot poursuit son intérim jusqu'à dimanche et ce déplacement à Lyon. Et il conclut en disant que le prochain entraineur du FC Metz, sera tout, " sauf une surprise ". Les recherches pour trouver un nouveau coach se poursuivent donc au sein de la maison grenat.

Prochain match du FC Metz, ce dimanche, à Lyon, pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1, à suivre bien entendu sur France Bleu Lorraine