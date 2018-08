Metz, France

Le FC Metz qualifié sur le fil ! Ce mardi, le club à la Croix de Lorraine a battu le GF 38, 2 buts à un, grâce à deux pénaltys transformés par Ibrahima Niane, dont le dernier dans le temps additionnel. Le club à la Croix de Lorraine affrontera au prochain tour le Racing Club de Lens.

Du changement dans le 11 de départ messin

Pour cette rencontre, le staff du FC Metz procède à 6 changements dans le 11 de départ, par rapport au dernier match des Grenats à Clermont, samedi dernier en championnat : Paul Delecroix est titulaire dans les cages. En défense, Laurent Jans et Nicolas Basin sont titulaires pour la première fois cette saison. Blessé contre Orléans, Opa Nguette fait son retour et Niane est aligné à la pointe de l'attaque.

Malgré ces modifications, le club à la Croix de Lorraine attaque la rencontre avec enthousiasme et sérieux. Sur une bonne déviation de la tête de Nguette, Ibrahima Niane file au but mais sa frappe est contré in extremis par un défenseur du GF 38.

Le FC Metz, techniquement plus sûr dans ses premières minutes, semble prendre la mesure de Grenoble. Mais à la 16ème minute de jeu, sur un coup franc bien placé, Malek Chergui ouvre la marque pour le GF 38 (0-1).

Après cette ouverture du score, le FC Metz se désunit et ne parvient pas à revenir au score. Le GF 38 se procure même des occasions pour faire le break.

Le FC Metz ne lâche rien

Après la pause, coach Antonetti fait rentrer les cadres du FC Metz : Cohade, Gakpa et Diallo apportent leur expérience et le club à la Croix de Lorraine obtient un pénalty, après une faute sur Nguette dans la surface de réparation. Ibrahima Niane ne tremble pas et égalise (1-1 ; 71').

Le FC Metz pousse dans les derniers instants pour éviter la séance de tirs au but. Un défenseur du GF 38 fait main et l'arbitre n'hésite pas une seconde. Nouveau pénalty. Même tireur et la gâchette de Dakar double la mise. Grâce à Niane, le FC Metz va s'offrir un joli défi en terre nordiste, à la fin du mois d’août contre Lens.

Les plus de France Bleu Lorraine

Le sang-froid d' Ibrahima Niane, le buteur messin n'a pas tremblé sur ces 2 pénaltys.

De retour de blessure, Opa Nguette a donné le tournis aux défenseurs grenoblois

