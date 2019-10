Coupe de la Ligue (16e) | Le Stade de Reims reçoit Bourg-Peronnas pour lancer une épopée si attendue (21h05)

Reims, France

La dernière victoire du Stade de Reims en Coupe de la Ligue remonte au mois d'août 2017, c'était à...Bourg-Peronnas. Pire, la dernière fois que l'équipe rémoise a passé le cap des 16e de finale de cette même compétition, c'était le 30 octobre 2013 face à Monaco au Stade Delaune. Pourtant, le club a un passé, une petite histoire dans cette Coupe de la Ligue. Lors de la saison 2006 -2007, le Stade de Reims, alors en Ligue 2, avait réussi à atteindre les demi-finale, battu dans un demi Stade Delaune encore en construction, par l'équipe de Bordeaux (1-2). Mais force est de reconnaître que Reims a du mal dans les Coupes ces dernières années. Plus habitué à être coiffé du bonnet d’âne en étant sorti par des équipes hiérarchiquement inférieures. Comme cela a été le cas en Coupe de France en 2016 (Chambly, National), 2017 (Sarreguemines, N2) et en Coupe de la Ligue en 2016 (Dijon, L2) et 2018 (Orléans, L2). Pour cette entrée dans l'édition 2019-2020, Reims a hérité du tirage le plus favorable sur le papier en se voyant proposer la seule équipe de Nationale 1, à domicile. Mais les Rémois, bien qu'ultra favoris, devront d'abord se méfier d'eux même pour ne pas réveiller leurs vieux démons et sortir une nouvelle fois par la petite porte. S'ouvrir enfin la porte des 8e de finale de cette compétition, fermée depuis maintenant 6 ans, alors que la Coupe de la Ligue vivre sa dernière édition avant d'être supprimée la saison prochaine.

Stade de Reims - Bourg-Peronnas

Coup d'envoi à 21h05

A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 20h45

Arbitre : Eric Wattellier

LE GROUPE

LE PROGRAMME DES 16E DE FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE

Mardi 29 octobre

Nîmes (L1) 3 - 0 Lens (L2)

3 - 0 Lens (L2) Bordeaux (L1) 2 - 0 Dijon (L1)

Mercredi 30 octobre

A 18h45

Le Mans (L2) - Nice (L1)

A 21h05

Amiens (L1) - Angers (L1)

Montpellier (L1) - Nancy (L2)

Reims (L1) - Bourg-en-Bresse (Nationale 1)

Monaco (L1) - Marseille (L1)

Metz (L1) - Brest (L1)

Nantes (L1) - Paris FC (L2)

Niort (L2) - Toulouse (L1)

Les clubs de Ligue 1 engagés en Coupe d'Europe en début de saison (Paris SG, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Rennes et Strasbourg) feront leur entrée dans la compétition en 8e de finale au mois de décembre.