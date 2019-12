Coupe de la Ligue (8e de finale) | Le Stade de Reims élimine Montpellier (1-0) et s'offre un quart de finale

Mathieu Cafaro a inscrit le but de la victoire face à Montpellier et envoyé le Stade de Reims en quart de finale.

Les retrouvailles entre Reims et Montpellier n'ont pas offert plus de spectacle en Coupe de la Ligue qu'en championnat. MAis l'équipe qui a montré le meilleur état d'esprit a gagné. Dans un match sans relief et très fermé mardi soir à Delaune, Reims n'a pas su proposer les belles promesses de jeu entrevues contre Bordeaux ou St-Etienne. Mais les Rouge et Blanc ont tout de même affiché des velléités surtout annihilés par manque de justesse technique ou de mauvais choix. Mais dans une mi-temps bien pauvre, c'est surtout ces deux minutes insolites autour de la demie-heure de jeu où Rémi Oudin, Alaixys Romao puis Nathanaël Mbuku qui ont marqué les esprits. Finalement seul le capitaine, touché au psoas, cèdera sa place, remplacé par Tristan Dingomé.

Une sortie qui a contraint le Stade de Reims à se réorganiser. Les hommes de Michel Der Zakarian n'en ont que peu profité. Seules une belle frappe de Florent Mollet en première période, puis Téji Savanier, d'une belle reprise en seconde, obligeait Predrag Rajkovic à deux beaux arrêts. Le moment choisi par Michel Der Zakarian de lancer ses deux meilleurs attaquants, Gaetan Laborde et Andy Delort. Une embellie de courte durée, tandis que Mihailo Ristic voyait rouge à la suite d'un duel mal négocié avec Anastasios Donis rentré un peu plus tôt. L'international grec, sans être génial, aura été le détonateur du match, après avoir également provoqué le penalty victorieux à dix minutes du terme, transformé par Mathieu Cafaro. La fin de match est plus enlevée, mais Reims tient son quart malgré une ultime tentative de Delort. Treize après sa dernière épopée dans la compétition, Reims s'offre une nouvelle belle aventure, autant qu'il charge un peu plus son calendrier pour le mois de janvier.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims élimine Montpellier 1-0

Mi-temps : 0-0

: 4.606 Arbitre : M. Willy Delajod

M. Willy Delajod Pelouse : abîmée

: abîmée But - Cafaro (78e sp), pour Reims

- Cafaro (78e sp), pour Reims Avertissements - au Rémois Rémi Oudin (90e) ; aux Montpelliérains Pedro Mendes (77e)

au Rémois Rémi Oudin (90e) ; aux Montpelliérains Pedro Mendes (77e) Expulsion : du Monptelliérains Mihailo Ristic (69e)

: du Monptelliérains Mihailo Ristic (69e) Reims : Rajkovic – Kamara, Abdelhamid, Disasi, Foket - Romao (cap) (Dingomé, 27e), Munetsi, Doumbia (Suk, 75e), Cafaro, Mbuku (Donis, 61e), Oudin. Entr. : David Guion

Montpelllier : Bertaud - Congré, Hilton (cap), Pedro Mendes, Junior Sambia, Ristic, Le Tallec, Savanier, Mollet (Souquet, 91e), Camara (Laborde, 63e), Skuletic (Delort, 63e). Entr. : Michel Der Zakarian

LE PROGRAMME DES 8e DE FINALE

Mardi 17 décembre

Stade de Reims 1 - 0 Montpellier HSC

1 - 0 Montpellier HSC AS Monaco 0 - 3 Lille OSC

Mercredi 18 décembre