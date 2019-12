Coupe de la Ligue (8e de finale) | Le Stade de Reims veut poursuivre sa route face à Montpellier (18h45)

Reims, France

Et si le Stade de Reims balayé d'un revers de la main cette réputation de ne pas être une équipe de Coupe ? Car bien au delà d'une réputation, les faits sont là : le Stade de Reims n'a plus atteint les quart de finale d'une Coupe nationale depuis 2001, et cette élimination face à l'OGC Nice en Coupe de France.

Depuis 8 ans donc, Reims cale bien avant d'entrer dans le top 8 de ces coupes. Et souvent, les Rémois sont sortis par la petite porte face à des équipes hiérarchiquement inférieures comme en Coupe de France face à Chambly (2016), Sarreguemines (2017) et face à Orléans (2018)et Arles-Avignon (2014) en Coupe de la Ligue. Pour le coup cette fois-ci, Reims et Montpellier sont dans la même cours. Et la rencontre s'annonce équilibrée même si les Rémois auront ce petit avantage de disputer ce 8e de finale à domicile, face à une équipe héraultaise qui n'a pas gagné un match à l'extérieur durant la phase aller de la Ligue 1. Ce qui n'est pas un gage de sécurité pour autant, les Rémois auront fort à faire pour aller chercher ce ticket pour les quarts de finales. A noter que Boulaye Dia et Xavier Chavalerin seront forfaits pour cette rencontre, ils souffrent tous les deux de la même blessure, une contracture au mollet, à priori légère même si leurs participations à la rencontre de championnat face à Lyon samedi prochain est encore incertaine.

LE GROUPE REMOIS

LE GROUPE MONTPELLIERRAIN

LE PROGRAMME DES 8e DE FINALE

Mardi 17 décembre

18h45 : Stade de Reims - Montpellier HSC

21h05 : AS Monaco - Lille OSC

Mercredi 18 décembre