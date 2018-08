Lens, France

C'est avec une équipe largement remaniée que le FC Metz s'est présenté à Lens, ce mardi soir, pour le compte du deuxième tour de la coupe de la Ligue. Seuls quatre joueurs titulaire à Bollaert l'étaient aussi le vendredi précédent sur la pelouse de Troyes en championnat.

Très vite, les Grenats impriment leur rythme à la rencontre et prennent la première mi-temps à leur compte. Les occasions se multiplient devant la cage de Jean-Louis Leca, sans qu'aucune ne se transforme pourtant en but. Il faut attendre les arrêts de jeu de la première période pour qu'Ablie Jallow, le jeune milieu de terrain gambien qui vivait là sa première titularisation sous le maillot grenat, parviennent à trouver les chemin des filets, bien aidé par une grosse erreur de main du gardien lensois.

à lire Coupe de la Ligue : Metz veut prolonger la série à Lens

En deuxième période, ce sont les Sang et Or qui se réveillent et qui mettent à leur tour la pression sur les épaules messines. Les hommes de Frédéric Antonetti reculent, plient et finissent par rompre, à la 86è, sur une frappe imparable d'El Hadji Ba. Bollaert reprend espoir et pousse ses joueurs, qui continuent d'enchaîner les occasion sans, eux non plus, parvenir à concrétiser.

C'est donc par la séance de tirs aux buts que doivent en passer les deux équipes. Une seule erreur, celle du jeune Lensois Mounir Chouïar, qui trouve le montant de Paul Delecroix. Aucun raté côté messin, et c'est Habib Diallo, le meilleur buteur grenat, qui parvient à arracher la qualification grenat.

Prochain tour de la compétition les 31 octobre et 1er novembre prochains. En attendant, retour au championnat, avec la réception, dès samedi, de ces mêmes Lensois à St-Symphorien.