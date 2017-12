Pourtant mené par Lille à la pause (1-0), Nice a su revenir dans le match, ce mercredi soir en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Un but de Balotelli et deux arrêts de Cardinale lors des tirs aux buts ont envoyé les Aiglons en quarts de finale. Au programme ? Un derby face à l'AS Monaco !

Et un derby de plus, un ! Dans la foulée de la qualification niçoise à Lille, le tirage au sort a offert à l'OGC Nice un derby face à l'AS Monaco pour les quarts de finale de la compétition (le 9 ou 10 janvier). Une belle affiche, qui change avec les nombreux déplacements proposés aux Aiglons jusque-là.

Cela dit, le voyage de ce mercredi soir a plutôt bien réussi aux joueurs de Lucien Favre. Complètement a l'envers et menés 1-0 à la pause, les Niçois sont ensuite revenus dans le coup grâce à Super Mario Balotelli (1-1, 58e). Un peu comme à Nantes, l'Italien a profité d'un bon travail de Souquet depuis le côté droit pour reprendre en une touche et tromper le portier lillois du pied droit.

Un grand " Cardi " !

La suite de la rencontre n'a pas donné grand chose. Alors les Aiglons ont fait la différence lors de la séance de tirs aux buts... grâce à un grand Yoan Cardinale ! Titularisé par Lucien Favre, le portier niçois a notamment sorti deux tentatives du LOSC pour permettre à son équipe de rejoindre les quarts de finale.

Alors que le Gym n'a plus remporté le moindre trophée depuis vingt ans, cette qualification pour les quarts ouvrira à coup sûr l'appétit des Aiglons. Et puis, comme on dit, un derby ne se joue pas... mais se gagne !