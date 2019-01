Coupe de la Ligue : Benoît Costil titulaire mercredi à Strasbourg ?

Bordeaux, France

Plutôt à son avantage à Dijon et face au Havre lors des tours précédents, Gaëtan Poussin, 20 ans, s'apprêtait à vivre mercredi le premier grand rendez-vous de sa carrière naissante.

"Gaëtan a un petit souci, a annoncé Eric Bedouet ce lundi lors de la conférence de presse d'avant-match. Pas grave puisqu'il s'est entraîné ce matin mais il a eu quelque chose."

Le choix n'a pas été arrêté a précisé Eric Bedouet mais le staff ne prendra aucun risque surtout pour une demi-finale qui pèsera lourd dans la saison bordelaise.

Pablo aussi ?

Autre cas épineux, celui de Pablo. Touché à l'aponévrose de la voûte plantaire, le Brésilien va mieux et pourrait postuler. "C'est possible, confie Bedouet, _il faut voir comment il réagira à l'entraînement de ce matin. Hier ça s'est plutôt bien passé. Il ne faut pas non plus se précipiter car la défense centrale (ndlr : Koundé et Jovanovic) est très bien en ce moment._"

Younousse Sankharé, qui a joué 25 minutes samedi en championnat, devrait débuter. Tout comme Samuel Kalu qui était suspendu pour la première confrontation entre les deux équipes, et Youssouf Sabaly, absent en raison d'une béquille. Quid de la dernière recrue, Josh Maja ? L'attaquant de Sunderland n'est à cette heure pas encore qualifié, a précisé son entraîneur.

Quant au Danois Lukas Lerager, annoncé partant possible pour Genoa, il était présent sur les terrains du Haillan ce lundi.