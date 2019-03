Coupe de la ligue : Cheick Traoré, le sourire d'En Avant de Guingamp

Les raisons de sourire, cette saison, sont rares à Guingamp. Cheick Traoré en est une.

Comme quand il avait célébré un tir au but trop tôt la qualification pour la finale. Ou en raison de la sympathie que dégage le jeune homme qui fêtera ses 24 ans le jour de la finale.

Plus certainement car le défenseur latéral droit monte en puissance à vue d’œil. Il est, de loin, la seule recrue à s'être vraiment imposé à En Avant de Guingamp cette saison.

Grâce à sa vitesse, Cheick Traoré a pris la place d'Ikoko et l'a conservée après l'arrivée de Larsson au mercato d'hiver.

Cheick Traoré : "Je ne m'attendait pas à jouer autant en Ligue 1, et cette finale, c'est un bonus (....) J'ai fait pas mal de club, ce qui fait pas mal rire ici. On me dit que j'ai fait 15.000 clubs. Mais j'ai pris le meilleur de chaque endroit, c'était un mal pour un bien. Je ne me plains pas.'"