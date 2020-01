Coupe de la Ligue : clap de fin pour le Racing Club de Strasbourg, après son élimination à Reims

Les footballeurs strasbourgeois ont perdu "leur" Coupe de la Ligue en s'inclinant ce mardi soir à Reims, dans l'épreuve des tirs au but (4 à 2, 0-0 à la fin du match). Cette élimination laisse d'autant plus de regrets, que c'était le dernier match du Racing dans cette compétition.

Strasbourg, France

Après une heure de jeu équilibrée, les Strasbourgeois n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique dans la dernière demi-heure (après l’expulsion du Rémois Mbuku). Ils ont d’abord été inoffensifs puis malchanceux : la demi-volée de Benjamin Corgnet est passée au ras de la lucarne et surtout le tir d’Alexander Djiku a heurté le poteau à la dernière minute.

Comme en championnat en août, ce Reims - Racing, disputé sur une pelouse en mauvais état, s’est achevé sur un match nul zéro partout, mais il a bien fallu déterminer un vainqueur.

Et la séance des tirs au but s’est mal passé pour les Strasbourgeois, qui peuvent là aussi nourrir des regrets, car leur gardien Bingourou Kamara a stoppé la première tentative rémoise. Mais les échecs successifs de Jeanricner Bellegarde et de Benjamin Corgnet ont conduit à l’élimination du Racing, qui a donc perdu ce mardi soir "sa" Coupe de la Ligue.

Bingourou Kamara très déçu

Le gardien Bingourou Kamara, le héros de la saison dernière en Coupe de la Ligue, était le plus déçu des Strasbourgeois : "C'était la dernière édition, on pense à beaucoup de choses pendant la série de tirs au but, surtout que le premier est arrêté, je me dis que la série est bien lancée. Malheureusement, après on n'a pas réussi à tous les mettre. On ne peut pas gagner toutes les séances de tirs au but, c'est ce qu'il faut retenir. Je n'avais pas la prétention de gagner cette Coupe de la Ligue, mais passer ces quarts de finale. Reims était une équipe à notre portée. C'est dur de finir l'histoire avec la Coupe de la Ligue sur un quarts de finale, mais c'est comme ça".

Thierry Laurey, l'entraîneur strasbourgeois, regrettait le manque de réussite et aussi la fin de cette compétition la saison prochaine: " Ça s'est joué sur très peu de choses, dans le sens où il y a eu très peu d'occasions. Quand vous frappez sur le poteau à deux minutes de la fin (par Djiku). Quand vous ne transformez pas une occasion avec Fofana et que le gardien adverse fait un arrêt assez miraculeux. Ça se joue sur une série de tirs au but, ça n'est pas une loterie, car c'est un geste technique malgré tout. Mais ça peut tourner en notre défaveur. L'an dernier c'était en notre faveur, cette année c'est en notre défaveur. Je l'ai déja dit, je vais regretter cette Coupe de la Ligue."

On en reste donc à trois Coupes de la Ligue (ce qui est déjà bien)

Le Racing a tout de même remporté la Coupe de la Ligue à trois reprises, en 1997, en 2005 et en 2019. Seul le PSG a fait mieux avec 8 sacres.