Coupe de la Ligue : contre le Red Star, le FC Metz veut oublier ses déboires en championnat.

Ce mercredi 25 octobre, à l'occasion des 16ème de finale de la Coupe de la Ligue, le club à la Croix de Lorraine et son coach par intérim, José Pinot, accueillent le Red Star, qui évolue en National. Coup d'envoi à 21h05, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr

" Une coupette pour tenter d'oublier ses déboires en championnat ". A l'occasion des 16ème de finale de la Coupe de la Ligue, le FC Metz et son coach par intérim, José Pinot, toujours bons derniers en Ligue 1, accueillent le Red Star, 6ème au classement du National (l'équivalent de la 3ème division). Ce sera l'occasion, peut-être, pour le club à la Croix de Lorraine de décrocher son premier succès à domicile de la saison.

Depuis août dernier, le public de St Symphorien est à la diète. : pas une victoire en championnat à se mettre sous la dent et 5 défaites en Ligue1 qui ont d'ailleurs conduit au limogeage de Coach Hinschberger. Son successeur, l'intérimaire José Pinot, est-il en mesure de faire mieux ? Il est bien difficile de le dire dans le contexte actuel : même si son adversaire du soir, le Red star évolue en 3ème division et qu'il vient d’être sorti de la Coupe de France, par un club amateur, il faut bien admettre que le FC Metz de ces 2 dernières semaines n'inspire pas l'optimisme.

La défense messine, qui est privée de Fallou Diagne suspendu et de Milan Bisevac, blessé, est un véritable gruyère et son attaque est bancale : si Mathieu Dossevi et Nolan Roux sont en mesure de faire la différence, Opa Nguette et Emmanuel Rivière, eux, sont aux abonnés absents. Pour tenter renouer avec la victoire- rappelons tout de même, que le dernier succès messin à domicile, remonte au 29 avril, contre l' ASNL - le coach d'un jour, José Pinot, pourrait apporter du sang neuf, avec notamment la première titularisation attendue du défenseur allemand, Philipp Wollscheid.

José Pinot, le coach par intérim du FC Metz, va s'assoir sur le banc des pros, pour la 2ème fois de sa carrière. Il avait déjà effectué une courte pige en Mai 2012 © Maxppp - Maxppp

FC Metz - Red Star, 16ème de finale de la Coupe de la Ligue, coup d'envoi à 21h05 à St Symphorien, à suivre dès 21 heures sur France Bleu Lorraine avec Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit.