Coupe de la Ligue : D'une main de fer, l'USO domine un Guingamp de velours

Les jeunes orléanais (ici Gaëtan Perrin, buteur, et Abdoulkader Thiam) ont bien bousculé Guingamp et filent vers le 2è tour de coupe de la Ligue

Orléans, France

L'US Orléans a livré ce mardi à domicile une prestation aboutie et enfin récompensée d'une victoire. Jusqu'ici le potentiel orléanais n'avait permis ni de mettre des buts, ni de s'imposer, c'est chose faite et avec la manière. Guingamp s'est fait bouger d'entrée par de jeunes orléanais qui avaient décidé de malmener les bretons dès le coup d'envoi. Après avoir frôlé 2 ou 3 fois la bonne occasion, tout s'est enchaîné vers la 25è minute. L'USO obtenait un pénalty pour une main guingampaise sur la ligne alors que le ballon filait dans les filets. Carton rouge pour Kerbrat et pénalty, mais Perrin trouvait la barre. Partie remise car quelques secondes plus tard, sur l'action suivante Sorbon, le défenseur breton poussait malencontreusement le ballon dans son but. 7 minutes plus tard, Perrin se rattrapait de son pénalty et marquait sur une offrande de Scheidler. 2-0 à la pause.

Guingamp sort l'artillerie

Au retour des vestiaires, l'entraineur breton fait 3 changements et lance 3 flèches : Pelé, Ngbakoto et Blas. Des joueurs qui avaient bien ennuyé l'USO vendredi en championnat lors de la défaite en Bretagne. Mais Orléans a poursuivi son jeu vers l'avant, la défense tout juste prise en défaut sur une accélération de Pelé, conclue par Roux (79è). Mais décidément cette jeune équipe orléanaise avait décidé de ne pas s'en laisser compter. 5 minutes plus tard, Benkaïd, servi par d'Arpino, enfonçait le clou. Guingamp, bien pâle ce mardi, encaissait même un dernier but (Benkaïd, 90è) sur une erreur de relance. Une 1ère victoire de la saison probante, malgré les nombreuses absences! De quoi donner de nouvelles pistes à l'entraîneur orléanais pour les matchs à venir. Le prochain en championnat ce sera dès vendredi à la Source face à Clermont. Pour la coupe de la Ligue, le 2ème tour aura lieu le 27 août avec un déplacement au Mans.

Les résultats du 1er tour de coupe de la Ligue

Ce 1er tour de coupe de la Ligue a réserve quelques surprises - LFP

Pour le 2ème tour de coupe de Ligue, il y aura 5 autres matchs à disputer :

Bourg en Bresse / Béziers Nancy / AC Ajaccio Lens / Clermont Niort / Grenoble Gazélec Ajaccio / Paris FC

Les réactions d'après-match

L'entraîneur orléanais Didier Ollé-Nicolle

L'attaquant Aurélien Scheidler

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr