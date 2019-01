Coupe de la Ligue de foot : le Racing ne s'avoue pas vaincu avant d'aller à Lyon

Strasbourg, France

L'heure de la reprise a enfin sonné pour le Racing. Privé de Coupe de France vendredi dernier à Grenoble en raison du terrain gelé, les footballeurs strasbourgeois entameront donc l'année par un difficile déplacement à Lyon en quart de finale de la Coupe de la Ligue.

En coupe, ce qui compte c'est d'être dans la boule le tour suivant" - Thierry Laurey, l’entraîneur du Racing

Les Strasbourgeois n'ont pas un très bon souvenir de leur visite au Parc OL en août dernier en Ligue. Lyon avait pris le dessus 2-0, c'est dire si l’entraîneur Thierry Laurey du Racing sait à quoi s'attendre mais il ne veut pas brader ce match de Coupe. "Ce n'est pas parce qu'on a rien a perdre qu'on va faire n'importe quoi. On va essayer de jouer ce match sérieusement et on va mettre la meilleure équipe possible. En coupe, ce qui compte c'est d'être dans la boule le tour suivant" explique le coach alsacien.

📢 19 joueurs ont pris la direction de Lyon pour #OLRCSA, quart de finale de @CoupeLigueBKT 🏆

➡️ https://t.co/E709DJTEq1pic.twitter.com/uNiD229B6z — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 7, 2019

Le match débute ce mardi soir à 21h et vous pourrez le suivre en direct sur France Bleu Alsace.