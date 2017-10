Coupe de la ligue de football : le Tours FC reçoit Nantes

Dernier du championnat de Ligue 2, le Tours FC va tenter de se rattraper en Coupe de la Ligue. Les Tourangeaux reçoivent Nantes ce mercredi soir pour les 16e de finale.

Le Tours FC reçoit Nantes ce mercredi soir à 21h au Stade de la Vallée du Cher, pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue de football. Entre les deux équipes, c'est le grand écart. Les Tourangeaux sont échoués à la dernière place du classement de ligue 2 alors que les Nantais sont désormais sur le podium de Ligue 1.

Pour autant, l'entraîneur par intérim Sébastien Gondouin ne part pas vaincu d'avance.

Oui ça paraît déséquilibré mais en réalité c'est du 50-50. On en a tous marre de perdre des matchs. Jamais je ne dirai que si on perd, c'est parce qu'on reçoit une Ligue 1. Je ne me cacherai pas derrière ça.