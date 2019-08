Après la Ligue 2, Sochaux retrouve le Paris FC en Coupe de la Ligue

Sochaux, France

Le FC Sochaux-Montbéliard est dans une bonne dynamique : deux matchs nuls et une victoire contre le voisin Auxerre, la saison commence bien. Mais pas question de se relâcher : la semaine s'annonce chargée, avec deux déplacements, à Paris puis à Lorient, le leader du championnat.

Grosse semaine pour Sochaux

Les tirages au sort de la Coupe de la Ligue n'ont donc pas gâté Sochaux, et le coach Omar Daf se serait bien passé de ce match à l'extérieur. Les joueurs ont pris la route, en bus, ce lundi, et repartiront ce mardi soir, juste après le match. "Sur place, on va essayer de bien s'alimenter, d'optimiser avec des bains froids, des bains chauds, pour récupérer pendant une heure, et reprendre la route derrière, précise l'entraîneur. On sera de retour vers 5h du matin, sachant qu'on a un match très très important vendredi à Lorient".

Pour autant, et même si l'objectif de Sochaux cette année est d'assurer le maintien en Ligue 2, Omar Daf ne prend pas ce match à la légère : "Il faut s'adapter, on sait que pour gagner cette coupe, il faudra battre tout le monde".

"On n'a pas le choix, quel que soit l'adversaire, quel que soit le terrain, faut se préparer à aller jouer ces matchs de coupe" - Omar Daf, l'entraîneur de Sochaux-Montbéliard

"S'adapter à jouer tous les trois jours"

Même état d'esprit pour Christophe Diedhou, le défenseur fraîchement arrivé à Sochaux : "Nous on est des compétiteurs. on doit s'adapter à jouer tous les trois jours. N'importe laquelle des équipes qu'on va jouer, notre philosophie si c'est en championnat, c'est d'aller prendre des points, si c'est en coupe, c'est de se qualifier. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué que de jouer à domicile".

"Tu vas faire presque six ou sept heures de bus, ça joue. Mais ça joue seulement dans la tête. Si on est prêt, dans la tête, à aller se qualifier là-bas, on va le faire" - Christophe Diedhiou, défenseur du FC Sochaux

Des Parigots ravis de ce déplacement

Il y en a qui sont ravis de ce déplacement, ce sont les supporters de Sochaux exilés dans la capitale, les Parigots de Sochaux. Une trentaine de fans, qui vont voir le deuxième match de leur équipe préférée en 11 jours !

Une aubaine pour Didier, membre du club de supporters depuis 6 ans, qui regrette le temps où les jaunes et bleus jouaient à Paris plusieurs fois dans l'année. "Il y a des matchs, à une heure et demi ou deux heures et demi de distance où on peut faire le déplacement. Mais c'est vrai qu'à une époque, quand on avait le Red Star, Créteil, ou le Paris FC, c'était confortable. On n'avait pas beaucoup de déplacements à faire."

Des changements dans le 11 de départ de Sochaux

Pour ce premier tour de coupe de la Ligue, Omar Daf a prévu des changements dans le 11 de départ. "C'est l'occasion que certains puissent s'exprimer. On va se concentrer pour mettre la meilleure équipe possible sur le terrain".

Le Groupe du FC Sochaux Montbéliard

20 joueurs ont été convoqués, parmi lesquels Sloan Privat et Ousseynou Thioune qui font leur première apparition. Maxence Prévot, le capitaine, a été rappelé, tout comme Rassoul Ndiaye, Isaak Umbdenstock et Natanael Ntolla. En revanche, Aubin Long, Maxence Lacroix, Jason Pendant, Younes Kaabouni et Gaëtan Weissbeck restent à Sochaux.

Gardiens : Lawrence Ati Zigi, Maxence Prévot. Défenseurs : Christophe Diedhiou, Salem M'Bakata, Pape Abdou Paye, Rayan Senhadji. Milieux : Ousseynou Thioune, Isaak Umbdenstock, Mevin Sitti, Martin François, Sofiane Daham, Rassoul Ndiaye. Attaquants : Jérémy Livolant, Natanael Ntolla, Fabien Ourega, Thomas Touré, Bryan Lasme, Sloan Privat, Victor Glaentzlin et Abdoulaye Sané.

Le Groupe du Paris FC

Gardiens : Maisonnial, Dilo. Défenseurs : Garcia, Bamba, Yohou, Felipe, Tré, Hugonet. Milieux de terrain : Alceus, Pitroipa, Mandouki, Lopez, Nomenjanahary, Sila, Martin. Attaquants : Sarr, Maletic, Abdeldjelil, Armand.

En cas de victoire ce mardi, c'est un nouveau déplacement qui attendra Sochaux, contre le vainqueur de la rencontre entre le Gazelec Ajaccio et Chambly. Paris FC-Sochaux, Coup d'envoi à 20h, à suivre sur France Bleu Belfort-Montbéliard.