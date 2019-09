Coupe de la Ligue : découvrez les affiches des 16e de finale

On connaît les affiches des 16e de finale de la Coupe de la Ligue, appelée à disparaître la saison prochaine. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi. La grosse affiche de cette édition opposera Monaco à Marseille. Trois autres matches entre équipes de Ligue 1 sont programmés : Metz-Brest, Bordeaux-Dijon et Amiens-Angers. Bourg-en-Bresse, dernier rescapé de National 1, se déplacera sur le terrain de Reims.

Les rencontres auront lieu les 29 et 30 octobre prochain. Les six clubs "européens" entreront en lice à partir des 8e de finale, le 18 et 18 décembre.

Les affiches des 16e de finale :