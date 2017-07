Coupe de la Ligue : découvrez les affiches du premier tour

Le tirage au sort du premier tour de la Coupe de la Ligue a été réalisé ce mardi. Les équipes de Ligue 2 et les quatre premières de Nationale 1 s'affronteront le 8 août prochain.

Deux anciens de Ligue 1 vont se retrouver dès le premier tour de la Coupe de la Ligue, le 8 août prochain : Nancy (L2) et Bastia (National 1) s'affronteront dans l'une des affiches qui ont été tirées au sort ce mardi soir pour le premier tour de la compétition. Les autres matches verront notamment s'affronter Le Havre et Nîmes, Quevilly et Orléans ou Valenciennes et Sochaux.

Pour ce premier tour, ce sont les vingt clubs de Ligue 2 ainsi que les quatre clubs professionnels de National 1 (Red Star, Laval, SC Bastia, Créteil-Lusitanos) qui sont en lice. Les vainqueurs s'affronteront au deuxième tour le 22 août prochain.

Les clubs de Ligue 1 ne feront leur entrée dans la compétition que plus tard : les 14 clubs qui ne jouent pas de coupe d'Europe entreront dans la course les 25 et 26 octobre. Et les plus importants, ce qui sont en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, c'est-à-dire le PSG, Monaco, Nice, Lyon, Marseille et Bordeaux, les rejoindront directement en huitièmes de finale les 13 et 14 décembre.

Les affiches du 1er tour :