Coupe de la Ligue : défaite amère pour Sochaux face au Paris FC

Comme lors des deux dernières saisons, Sochaux est éliminé de la Coupe de la Ligue dés le premier tour. Défaite 2-1 sur la pelouse du Paris FC, mardi 13 août 2019. Un revers cruel pour les joueurs "Jaune et Bleu".

Le FCSM s'est présenté avec un effectif remodelé ... pour ne pas dire inédit ! Beaucoup de jeunes issus du centre de formation, dont c'était pour certains la première apparition chez les pros.

Et c'est d'ailleurs de l'une de ces pépites qu'est venu le premier but : Bryan Lasme, à la 36e minute, d'une merveille de frappe en lucarne.

Dans le jeu, Sochaux n'a pas été trop inquiété. Le danger est venu sur les coups de pied arrêtés. D'abord par Abdeljelil, qui égalise sur coup-franc indirect à la 56ème minute. Puis sur un penalty, transformé par Pitroipa à la 77ème minute. Pénalty"assez généreux" diront certains - dont le coach Omar Daf après le match.

Difficile de tirer des conclusions de ce match. En l'absence des titulaires habituels, les jeunes ont montré beaucoup d'envie, se sont appliqués. Ousseynou Thioune, nouvelle recrue, est apparu solide, repositionné en défense centrale.

L'entraîneur sochalien Omar Daf est apparu mitigé à la fin du match : "En même temps fier de ce que les joueurs ont produit, ils ont encore montré une belle image du club .... mais beaucoup de frustration par rapport au résultat".

"Je suis très content de ce que les joueurs ont montré ce soir, mais, en ce qui me concerne, bien jouer c'est gagner. Et on n'a pas gagné." - Omar Daf, en conférence de presse d'après-match