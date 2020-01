Coupe de la Ligue (Demi-finale) | Le Stade de Reims recevra le Paris Saint-Germain au Stade Delaune

Reims, France

Evidemment, les équipes de Lille et de Lyon paraissaient moins redoutables sur le papier que ce Paris Saint-Germain redoutables, avec ses stars Mbappé, Neymar et Di Maria. Mais le simple fait de disputer cette rencontre au Stade Delaune adouci la perspective de jouer une équipe quasiment injouable. Le Stade de Reims ne sera pas favori, loin de là. Mais le Stade de Reims a le droit de rêver, de réaliser un authentique exploit dans un stade qui sera archicomble et prêt à soulever des montagnes. Après tout, même si le contexte sera différent, les Rémois restent sur deux succès face aux Parisiens en Ligue 1. Au mois de mai à Delaune, lors de la 38e journée (3-1), et au mois de septembre au Parc des Princes (0-2). Pour ce match qui enverra le vainqueur au Stade de France, les Parisiens seront forcement dans un tout autre état d'esprit mais le Stade de Reims a le doit de rêver, d'y croire, et de réaliser ce qui serait un authentique exploit...

A noter que selon toute vraisemblance, cette rencontre entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain se disputera le mercredi 22 janvier à 21 heures, Paris étant programmé en Coupe de France le dimanche précédent. Le règlement imposant 72 heures de récupération entre deux rencontres.

