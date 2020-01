Coupe de la Ligue (Demi-finale) | Le Stade de Reims va défier Paris pour s'ouvrir le Stade de France (21h)

Les Rémois sont à 90 minutes et peut-être une série de tirs au but d'un grand bonheur. Si l'espoir d'éliminer l'ogre parisien est mince, il y aura tout un stade et tout un peuple Rouge et Blanc derrière une équipe rémoise déterminée à réaliser un exploit

Reims, France

A 90 minutes du Stade de France, cela n'arrive pas tous les joueurs ni toutes les saisons. Si en janvier 2007, le Stade de Reims avait goûté à cette délicate sensation, l'écart d'une division entre une équipe rémois en Ligue 2 et une formation bordelaise en Ligue 1 ne laissaient guère d'espoirs... Là aussi, entre un Stade de Reims solidement accroché à la première partie du tableau de Ligue et un Paris Saint-Germain au sommet, l'écart est grand. Mais Reims l'a déjà, Reims sait le faire et si près d'un grand bonheur, c'est tout un peuple qui attend de vivre un véritable exploit. A vrai dire, si les Rémois venaient à être battus et éliminés par le Paris Saint-Germain ce mercredi, ce serait dans l'ordre de la logique sans qu'il n'y ait grand chose à dire. S'ils s'imposaient et créaient l'exploit, on en parlera encore dans 30 ans.

Reims est çà la fois proche et très loin du Stade de France, mais cette petite lueur d'espoir, cette petite flamme qui brille, anime des supporters qui ont envie d'y croire.

Pour ce match, David Guion va récupérer Xavier Chavalerin et Alaixys Romao de retour de suspension. Il a fallu faire des choix pour composer un groupe de 18 joueurs dans lequel n’apparaît pas Nathanaël Mbuku.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Paris Saint-Germain

-> Les supporters rémois à l'entraînement pour encourager les joueurs

LE GROUPE REMOIS

EMISSION SPECIALE SUR FRANCE BLEU CHAMPAGNE-ARDENNE

En direct du Stade Delaune à partir de 18 heures