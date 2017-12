En Football, le Tours FC, lanterne rouge du championnat de Ligue 2 se déplace ce mercredi soir à Amiens pour le compte des 8èmes de finale de la coupe de la Ligue. Face aux picards, onzièmes de Ligue 1, les tourangeaux n'ont rien à perdre. D'autant plus que la compétition a jusqu'ici été profitable au Tours FC, toujours à la recherche de confiance en championnat.

Il faut retrouver la confiance - J.Costa

Cette confiance, il en parle beaucoup en ce moment Jorge Costa l'entraîneur du Tours FC. Il en parle et surtout il en rêve. Quand il analyse la nouvelle défaite de son équipe vendredi dernier face à Nancy, la quinzième défaite en championnat en 18 rencontres, il retient l'excellente première mi-temps, mais constate, impuissant, à la même désorganisation en seconde période. Du coup, le coach espère bien sortir du pot au noir ce mercredi soir en coupe face à Amiens. D'autant plus que la compétition (très lucrative) a jusqu'ici souri aux tourangeaux. Victoire contre Niort, le Havre et surtout Nantes 3 buts à 1. Malheureusement après ce formidable succès contre une équipe de Ligue 1, le Tours FC avait chuté 3 jours après en championnat contre Lorient avant de se ressaisir une semaine plus tard avec une victoire contre Bourg-Perronas. Autant dire qu'une qualification ce mercredi soir ferait du bien, mais il faudra tout de suite confirmer à Lens lundi prochain en championnat, Lens premier non-relégable et qui compte 13 points d'avance sur le Tours FC. Ça fait beaucoup de si...... Le coup d'envoi du match sera donné à 21h05.

Recrutement pour le Mercato d'hiver

En attendant, le club tourangeau a été reçu par la DNCG. Le "gendarme du foot français" valide le dossier du Tours FC et sa gestion financière. Elle l'autorise à recruter, dans la limite de ce que permet son budget 2017/2018. Le Tours FC va donc profiter du mercato d'hiver pour enrichir son équipe.