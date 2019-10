Amiens et Angers s'affrontent pour la deuxième fois de la saison. Après le match nul (1-1) fin septembre en Ligue, c'est en seizième de finale de la coupe de la Ligue que l'ASC et le SCO se retrouvent. Le coup d'envoi sera sifflé à 21h05 ce mercredi soir.

Coupe de la Ligue - direct : suivez le seizième de finale entre Amiens et Angers

Amiens et Angers se sont déjà affrontés en Ligue 1 (1-1)

Amiens, France

La bonne série Amiénoise va t-elle se poursuivre également en coupe ? L'ASC, invaincu depuis quatre matches en Ligue 1 et qui reste sur un très bon match nul à Saint-Étienne (2-2) reçoit Angers ce mercredi soir en seizième de finale de la coupe de la Ligue (21h05).

Deuxième duel cette saison

Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison. C'était à la fin du mois de septembre, en championnat. Une rencontre qui s'était soldée par un match nul (1-1). Après avoir ouvert le score tôt dans la partie grâce à Steeven Mendoza, Amiens avait tenu jusqu'en fin de match mais avait fini par craquer et par concéder l'égalisation au stade Raymond Kopa.

Cette fois c'est donc à la Licorne qu’Amiénois et Angevins vont s'affronter pour un ticket en huitième de finale de cette coupe de la Ligue. Et ce sera la dernière édition de cette compétition puisque la Ligue de Football Professionnel (LFP) a accédé à la demande des plus gros clubs qui souhaitaient alléger le calendrier de la saison.

Des dotations à empocher

La coupe de la Ligue est donc suspendue jusqu'à nouvel ordre. Amiens, qui n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale de cette coupe depuis sa création au milieu des années 1990 tentera de bien y figurer et d'empocher au passage de précieuses dotations. La saison dernière, après une élimination en huitième de finale, l'ASC avait touché près de 530.000 euros.

Les autres affiches