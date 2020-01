Coupe de la Ligue : écoutez les quarts de finale en direct sur France Bleu

Reims et Strasbourg se disputent le premier billet pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue ce mardi. Mercredi se tient le choc des quarts entre le Paris SG et Saint-Etienne au Parc des Princes sans oublier Lille face à Amiens et Lyon contre Brest. Matches à vivre sur France Bleu !