Coupe de la ligue : En Avant de Guingamp peut-il croire en un exploit à Paris ?

"Oublie que tu as aucune chance, vas-y, fonce !" A 21 heures 05 (en direct sur France Bleu Breizh Izel et francebleu.fr dès 21 heures), En Avant de Guingamp affronte le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, en quart-de-finale de coupe de la Ligue de football.

Guingamp, France

L'affiche est complètement déséquilibrée ! Le Paris Saint-Germain, quintuple tenant du titre de la coupe de la Ligue, reçoit En Avant de Guingamp, accaparé par son opération maintien en Ligue 1.

Vu comme ça, ce n'est même pas la peine de jouer ce quart-de-finale de coupe de la Ligue, ce soir, au Parc des Princes... Mais les Guingampais ont le moral regonflé par trois victoires de rang, ce qui ne leur était plus arrivé depuis si longtemps. Et ils retrouvent la situation dans laquelle il sont les plus dangereux : le petit qui n'a peur de rien, ni de personne.

Ce dernier paramètre est à géométrie variable, mais les 32e de finale de coupe de France, le weekend dernier, ont encore montré des renversements de hiérarchies improbables.

Quelques nuages au dessus du Paris SG

Alors pourquoi pas ? Les deux fois où il a joué au Parc en 2018, En Avant a fait plus que soutenir la comparaison. Il a mené 2-0 en championnat, avant de se faire rejoindre au score. Et, en coupe de France, il n'a cédé que dans les arrêts de jeu de la seconde période (défaite 2-4).

Et puis l'entraîneur trégorois, Jocelyn Gourvennec, connaît trop bien le PSG et le football, et il sait trop bien que son équipe aura une chance si Paris lui permet d'en avoir une.

Et justement, les nuages ne manquent pas au dessus du quintuple tenant du titre de la coupe de la Ligue. Entre le dépeuplement au milieu de terrain, le mercato, une fin 2018 mitigée, et la perspective du huitième-de-finale de ligue des champions à moyen terme.

Tout ces paramètres joueront-ils ? Pas si sûr ! Paris a tellement de marge et de talent - on attend Mbappé et Neymar titulaires ce soir - qu'on se dit qu'il est malgré tout illusoire d'accorder la moindre chance à Guingamp.

Guingamp remanié

Pour créer l'exploit, Jocelyn Gourvennec mise sur Kalle Johnsson, de rertour dans les buts après avoir été écarté au profit de Marc-Aurèle Caillard lors des trois derniers matchs.

Devant lui, au poste de défenseur central gauche, le joueur formé au PSG, Eboa Eboa sera titulaire puisque Sorbon est blessé (ischios) et Djilobodji n'est pas encore qualifié. Enfin, au poste de latéral droit, Traoré pourrait être préféré à Larsson, une des quatre recrues du mercato.

Au milieu de terrain, Ndong n'est pas qualifié non plus. Enfin, en pointe, on devrait retrouver Alexandre Mendy dès le coup d'envoi.

Guessouma et Bénézet n'ont, eux, pas été retenus pour ce match.

Suivez Paris Saint-Germain - En Avant de Guingamp dès 21 heures sur France Bleu Breizh Izel avec Thomas Lavaud,