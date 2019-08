Coupe de la Ligue : En Avant les jeunes!

Orléans-la-Source, Orléans, France

18 joueurs, voilà ce qui reste en magasin au coach orléanais Didier Ollé-Nicolle. "Pour une fois je n'ai pas de choix à faire pour mon groupe" ironise la technicien de l'USO. Mais le rire est jaune car ce lundi, une nouvelle tuile est tombée sur la tête de l'équipe. Verdict confirmé pour le défenseur central Nicolas St-Ruf, sorti vendredi sur blessure à Guingamp, il souffre d'une rupture des ligaments du genou et sera absent pendant plusieurs mois (voire toute la saison). Une absence qui s'ajoute à la suspension de Cambon, aux blessures d'El Khoumisti, Ephestion mais aussi à celle plus récente de Le Tallec (dos bloqué). Même avec son nez cassé à Guingamp, Hicham Benkaïd est dans le groupe, au cas où...

Place aux jeunes

Scheidler, Thiam, Correa, Keita, Luzayadio et d'autres pourraient donc avoir la chance de voir leur temps de jeu en professionnel augmenter grâce à la coupe de la Ligue. "J'avais d'autres idées mais avec les absences (toutes fraîches) de St-Ruf et Le Tallec, plus Benkaïd qu'il faut ménager avec son nez cassé, j'ai pris une autre option" concède Didier Ollé-Nicolle. L'entraîneur orléanais avait la volonté, certes, de donner du temps de jeu aux jeunes car il voulait voir certains un peu plus longtemps, mais là, il y est obligé, et peut-être plus largement qu'il ne l'envisageait. Evidemment cela peut amener "de la fougue et de l'insouciance" espère le milieu de terrain Joseph Lopy mais quand on fait la moyenne des matchs où ces jeunes ont été titulaires en professionnel, cela ne va pas chercher très loin. Même des garçons comme Mutombo, Perrin ou Demoncy font presque figures de vieux briscards avec seulement quelques dizaines de titularisations en professionnel dans leur carrière. Il y aura aussi plusieurs joueurs laissés sur le banc pour gérer la rotation et garder des forces pour le match de championnat vendredi contre Clermont.

Le Tallec bloqué du dos et Benkaïd ménagé avec son nez cassé, l'attaquant Aurélien Scheidler pourrait connaitre sa première titularisation en professionnel © Radio France - Johan Gand

Le groupe de l'USO retenu par Didier Ollé-Nicolle

Les 18 joueurs pro valides de l'USO sont tous mobilisés - US Orléans Loiret Football

Retrouvailles précoces

Battus en championnat vendredi à Guingamp, les orléanais peuvent tout de même s'appuyer sur leur belle réaction de la 2è mi-temps. Ils sont parvenus à bousculer et faire douter une équipe avec un effectif bien garni, même si cela n'a pas suffi à prendre des points. "On a vu qu'on avait les armes pour les embêter. Chez nous, on doit pouvoir apporter un peu plus de folie pour nous permettre de l'emporter" espère l'attaquant Gaëtan Perrin. Et même si Guingamp vise avant tout un retour en Ligue 1, les bretons, finalistes de la compétition la saison dernière après avoir battu le PSG, n'ont pas l'intention de venir faire du tourisme à Orléans.

Les matchs de ce 1er tour de Coupe de la Ligue

12 matchs au programme - LFP

En cas de qualification, l'US Orléans affrontera au prochain tour le vainqueur de la confrontation entre Le Mans et Lorient. Mais avant cela ce 1er tour entre l'USO et l'En Avant de Guingamp sera à vivre dès 19h45 ce mardi sur France Bleu Orléans ou via notre site.