Battus par Brest vendredi soir en Ligue 2, les havrais retrouvent les bretons ce mardi en Coupe de la Ligue . A la traîne en championnat, les normands espèrent passer le deuxième tour et lancer enfin leur saison.

Victor Lekhal et le siens espèrent se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue

Le Havre, France

Avec deux réceptions en une semaine, le HAC a l'occasion de se relancer. Ou plutôt de se lancer. Poussif depuis le début de saison, le club normand doit vite réagir, inverser la tendance, et sortir de la spirale négative dans laquelle il semble s'installer. Première étape, le deuxième tour de la Coupe de la Ligue avec la réception de Brest, ce mardi (20h). Des brestois face auxquels les ciel et marine se sont inclinés vendredi soir en Ligue 2 (1-0). Seconde étape avant la première trêve internationale, la réception d'Orléans vendredi soir, à l'occasion de la sixième journée de Ligue 2.

Une semaine importante démarre pour le HAC, mais ce n'est pas une semaine "charnière" selon le coach Oswald Tanchot.

Oswald Tanchot interrogé sur la semaine qui attend son équipe Copier

Trouver la clef en attaque... ou un nouvel attaquant !

Au Havre AC, Oswald Tanchot cherche la solution dans le secteur offensif © Maxppp - Nicolas Créach

Avec les départs de Faneva Andriatsima et surtout de Jean-Philippe Mateta, le HAC semble s'être affaibli en attaque, par rapport à la saison dernière. Ceci, malgré les recrues de Hervé Bazile ou encore Jamal Tiaré, qui n'apportent pas encore ce que le club espère. Ainsi, en attendant l'arrivée éventuelle d'un nouvel élément d'ici la fin du mercato, le coach Oswald Tanchot doit trouver la clef qui permettra à son équipe de retrouver le chemin des filets. Jusque là, l'animation offensive est à la peine. Et même si les supporters ont entrevu du mieux lors du dernier match à Brest, le HAC n'a marqué que deux buts en Ligue 2 depuis la reprise, et constitue l'avant dernière équipe du championnat dans le secteur offensif. Il faut remonter à la saison 2013-2014 pour trouver un démarrage aussi médiocre offensivement, pour le club normand.

Pour l'heure, l'équipe n'est pas taillée offensivement pour prétendre aux ambitions qu'elle affiche. C'est l'entraîneur qui le dit.

Oswald Tanchot qui espère une nouvelle arrivée d'ici la fin du mercato. Il répond à Bertrand Queneutte :

Oswald Tanchot espère un nouvel attaquant Copier

Doit-on s'étonner du fait que le HAC ait laissé partir un attaquant comme Faneva Andriatsima alors même que l'équipe ne marque pas et qu'elle n'a pas encore trouvé son remplaçant. Réponse de l'entraîneur Oswald Tanchot :