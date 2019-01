Coupe de la Ligue : face au Havre, service minimum et une demi-finale pour Bordeaux (1-0)

Bordeaux, France

Les Girondins de Bordeaux se savaient attendus au tournant. Incapables de se qualifier en 32es de finale de Coupe de France face au Havre, pensionnaire de Ligue 2 (0-1), ils retrouvaient ce mercredi, 3 jours après leur déconvenue, le même adversaire. Pour, cette fois, une place en demi-finale de Coupe de la Ligue, obtenue sur le plus petit des scores (1-0).

Le Havre à la recherche d'un nouveau coup parfait

Sûrement mis en confiance par leur victoire trois jours plus tôt, les Havrais s'illustrent les premiers, en pressant haut et en gênant la relance bordelaise. Il faut bien un quart d'heure aux Girondins pour trouver leur rythme et s'approcher de la surface adverse. Mais les tirs trop mous et les approximations s'enchaînent.

Auteur d'un coup franc qui aurait fini en lucarne sans l'intervention du gardien havrais (30e), Karamoh est remuant mais s'illustre surtout par ses mauvais choix, au point de se faire houspiller, avant la mi-temps, par Andreas Cornelius, démarqué devant la surface adverse. Les deux équipes sont dos à dos à la pause (0-0).

Un éclair de Samuel Kalu pour l'unique but de la rencontre

La seconde période reprend sur les mêmes bases que la première. Bordeaux domine mais ne concrétise pas, à l'image de cette frappe trop molle de Cornelius dans la surface havraise (58e). Sur leurs rares incursions dans le camp girondin, les Normands parviennent même à faire passer des frissons dans les tribunes très clairsemées du Matmut Atlantique.

Ce but de Kalu 😍😍 #FCGBHAC — Emma (@Emmatsn) January 9, 2019

Le Havre semble en mesure de refaire aux Bordelais le coup de la Coupe de France quand, à la 71e minute, Jimmy Briand décale sur sa gauche Samuel Kalu. Le numéro 10 bordelais frappe du gauche, à 20 mètres, et loge le ballon dans la lucarne opposée (1-0).

Le film du match

8' - Bon coup franc pour Le Havre. Dans la surface, Mayembo est trop court pour reprendre le ballon.

25' - La frappe lointaine de Sabaly passe de peu au-dessus de la transversale de Balijon.

29' - Kalu décale Karamoh, dont la reprise, trop écrasée, est contrée.

30' - A 20m, le coup franc de Karamoh prend le chemin de la lucarne mais Balijon claque en corner.

31' - Sur le corner qui suit, Lerager parvient à frapper. C'est capté par le gardien du Havre.

51' - Le coup franc dans l'axe, à 20 m, de Vada, finit dans le mur normand.

58' - La frappe de Cornelius est facilement captée par Balijon.

60' - Le tir de Bonnet, trop croisé, vient mourir à gauche des cages bordelaises.

71' - Le but de Samuel Kalu ! Sur une remise bien sentie de Briand, le numéro 10 vient loger le ballon dans la lucarne opposée. Bordeaux 1 - 0 Le Havre.

72' - Gaëtan Poussin boxe des deux poings un ballon chaud qui traîne dans la surface bordelaise.

84' - Bel arrêt de Balijon sur un tir de Karamoh.

Les qualifiés pour les demi-finales

Strasbourg a composté le premier son billet pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue aux dépends de Lyon, ce mardi (1-2). Monaco est venu à bout de Rennes, aux tirs au but (1-1, 8 t.a.b à 7). A la surprise générale, le PSG a été sorti par Guingamp (1-2). Les demi-finales auront lieu les 29 et 30 janvier. Tirage au sort des affiches ce jeudi, à partir de 20h45.