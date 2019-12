Coupe de la Ligue - Girondins de Bordeaux : cap sur Brest pour la der

Bordeaux entame ce mercredi (21h05) à Brest sa dernière campagne de coupe de la Ligue. Un 8ème de finale pour bien démarrer dans une compétition qu'il a remportée trois fois et qui lui sourit plutôt. Au contraire de son adversaire.

Bordeaux, France

Cette 26ème édition de la coupe de la Ligue sera la dernière et Bordeaux n'aura donc plus d'autre occasion de l'inscrire à son palmarès pour la quatrième fois après ses victoires en 2002, 2007 et 2009. La saison dernière, les Bordelais avaient échoué en demi-finale à Strasbourg (3-2).

Un seul trophée en 10 ans

Le club girondin, qui court après son glorieux passé, n'a plus remporté de trophée depuis 2013 et un succès en coupe de France, victoire qui avait déjà mis fin à quatre ans de disette. Et c'est peu dire que ses supporters commencent à trouver le temps long.

Les Girondins devraient donc jouer le coup à fond d'autant qu'au vu des forces en présence en championnat, rien ne dit qu'ils seront en mesure d'accrocher l'Europe via la Ligue 1.

Bordeaux, 7ème et auteur d'un parcours honnête, est en embuscade mais, jusqu'à preuve du contraire, Marseille, Lille, Lyon, voire Rennes ou Nantes semblent mieux outillés pour truster les premières places du classement. A Brest, les Girondins vont tenter de passer un premier obstacle face à une équipe qui est fâchée avec la coupe de la Ligue. En quinze participations, le Stade Brestois n'a remporté que... cinq matches dont quatre à l'issue des tirs au but.