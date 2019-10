Coupe de la Ligue - Des Girondins de Bordeaux poussifs mais victorieux contre Dijon (2-0)

Bordeaux, France

Un ticket pour l'Europe, un trophée, une ultime édition forcément historique : les Girondins de Bordeaux n'ont pas caché, cette semaine, leurs ambitions dans une compétition qu'ils ont remportée à 3 reprises. Hôtes ce mardi d'un Dijon mal en point, dernier de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont bien démarré mais ont ensuite peiné à emballer la rencontre, disputée dans une curieuse ambiance. Toujours en froid avec la direction, les Ultras ont encouragé au compte-goutte mais ont réservé un accueil particulièrement chaleureux à De Préville, qui a scellé la victoire en tout fin de match (2-0).

Maja, une tête bien faite

Titulaire pour la première fois de la saison, le jeune attaquant Josh Maja (20 ans) n'a pas tardé à se signaler. D'une tête, il fusille de près Runarsson et ouvre le score pour Bordeaux qui domine le début de match (9e, 1-0).

Dijon remet ensuite de l'ordre dans sa défense et attend patiemment les contres. Peut-être pas assez habitués à évoluer ensemble, Hwang, Adli et Maja peinent eux à combiner devant et Bordeaux ne mène que d'un petit but à la pause (1-0).

Adli et Tchouaméni, la double tuile, De Préville fait sa spéciale

Yacine Adli à la 53e minute, Aurélien Tchouaméni à peine un quart d'heure plus tard : les deux jeunes milieux girondins que Paulo Sousa avait décidé de titulariser ont été victimes de deux blessures coup sur coup. Adli semblait se tenir l'adducteur en sortant. Paulo Sousa choisit de faire entrer De Préville et Aït-Bennasser. Coaching forcé mais gagnant, car au bout du bout, Nicolas De Préville enroule un coup franc parfait en pleine lucarne (94e, 2-0).

Le film du match

4' - Lourde frappe de Hwang aux abords de la surface, belle parade de Runarsson.

9' - Josh Maja ouvre le score pour Bordeaux, d'une tête à bout portant. 1-0.

37' - La tête de Benito sur corner passe tout près de la lucarne dijonnaise.

53' - Premier changement forcé pour les Girondins. Yacine Adli, blessé, sort et laisse sa place à De Préville.

58' - La claquette de Poussin, qui détourne en corner une frappe dijonnaise.

67' - Nouvelle blessure pour les Girondins, Tchouaméni est remplacé par Aït-Bennasser.

75' - Les Dijonnais s'enhardissent, nouvel arrêt de Poussin !

94e - De Préville sur coup franc scelle la victoire au bout du temps ! 2-0.