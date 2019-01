Coupe de la Ligue - Girondins de Bordeaux : retrouvailles vitales avec le Havre

Battu dimanche en coupe de France, Bordeaux accueille à nouveau les Normands ce mercredi (21h05) en quarts de finale de coupe de la Ligue. Et n'a pas le droit de se prendre une nouvelle fois les pieds dans le tapis.

Jimmy Briand et Bordeaux devront cette fois tromper la vigilance de Thuram, le gardien du HAC.

Bordeaux, France

En se faisant piéger (0-1) par le HAC dimanche, les Girondins se sont mis sous pression. Car tout autre résultat qu'une qualification ce mercredi tendrait le climat au Haillan et ferait planer la menace d'une deuxième partie de saison sans saveur pour une équipe, éliminée de la Ligue Europa et seulement 12ème de son championnat.

"Il y a une place en demi-finale en jeu, rappelle Jimmy Briand. Ce sera à nous de montrer qu'on a une équipe de caractère, qu'on a des cojones. Il n'y a pas beaucoup de gens dans cette équipe à avoir déjà fait une demi-finale de coupe de la Ligue. Si tout le monde n'en a pas conscience, il faut changer de métier. Mercredi, il ne faudra pas se louper."

Jimmy Briand : "Il ne faudra pas se louper" Copier

Une revanche à prendre face à des Normands qui ont fait dimanche le match de coupe parfait. Et une revanche à prendre sur lui même pour un Bordeaux qui a manqué de justesse technique, de détermination et d'envie lors de son match de reprise. "Il faut se servir de tous les leviers et forcément l'esprit de revanche sera là" ajoute l'attaquant. Même si Bordeaux sait bien que c'est parce qu'il n'a pas été à son niveau qu'il a laissé Le Havre saisir sa chance.

Faire plus et faire mieux

Pour intégrer le dernier carré d'une compétition qui est le jardin du PSG depuis 2014, les Girondins vont devoir proposer autre chose. Car face à un bloc compact et physique comme celui du Havre, il faudra faire plus.

Kalu et les attaquants bordelais n'en ont pas fait assez dimanche en coupe de France. © Maxppp - MaxPPP

"On se doit d'être mieux, martèle Eric Bedouet qui refuse pourtant de tout jeter du premier match. Il faut un petit supplément d'âme, un petit supplément d'agressivité, de provocation dans le dernier tiers du terrain. Et on a les joueurs pour ça."

Eric Bedouet : "Il faut un petit supplément d'âme" Copier

Monter le curseur en termes de qualité technique, d'engagement, de capacité à désorganiser l'adversaire et d'efficacité face au but. Bref, montrer ce qui fait normalement la différence entre une équipe de Ligue 1 et une autre de Ligue 2.