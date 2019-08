Coupe de la Ligue : l'ASNL doit se montrer de nouveau conquérante face à l'AC Ajaccio

Nancy, France

Réaction attendue du côté de l'AS Nancy Lorraine ! Après sa lourde défaite à Sochaux 3-0 vendredi, Nancy est déjà de retour en Coupe de la Ligue ce mardi soir. Les Nancéiens, 13e en championnat reçoivent l'AC Ajaccio, 4es de Ligue 2 à partir de 18h45 pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue. L'ASNL avait éliminé Caen au tour précédent 1-0.

Retours de Valette, Bertrand et Dona Ndoh

Nancy reste sur un match raté à Sochaux avec cette défaite 3-0 sans avoir la moindre occasion de but. Jean-Louis Garcia devrait procéder à quelques changements : Baptiste Valette, Dorian Bertrand ou encore Ande Dona Ndoh devraient être titulaires face aux Corses. Jean-Louis Garcia qui, mis à part le retour de suspension de Valette, a décidé de ne pas modifier le groupe de 18 joueurs présents à Sochaux face à Ajaccio :

"Je ne veux pas tout remettre en question suite à cette défaite qui ne nous a pas plu. On a envie de réagir. Il faut rester calme, serein, ne pas paniquer. Ca reste notre première défaite de la saison [...] Il faut l'analyser avec beaucoup de lucidité mais ne pas paniquer."

Au delà du résultat, Jean-Louis Garcia attend de ses joueurs un comportement irréprochable comme l'équipe l'avait montré jusque là. L'AS Nancy Lorraine qui s'est probablement relâchée du côté du stade Bonal :

"On a fait un exploit la semaine d'avant contre le Mans. Gagner à 9 contre 11, ce n'est pas normal. On a peut-être pensé que compte tenu de ce que proposait Sochaux depuis le début de saison, il suffisait presque de rentrer sur le terrain et que ça allait suffire [...] Ce n'était pas de la suffisance mais quelque part, on a eu un petit excès de confiance."

L'AS Nancy Lorraine devra donc au moins dans les intentions faire beaucoup mieux face à Ajaccio pour poursuivre l'idylle qui existe entre cette équipe et son public.

Le groupe nancéien

Valette, Sourzac, Nery, Karamoko, Lybohy, Coulibaly, El Kaoutari, Muratori, Nguiamba, Lefebvre, N'Guessan, Rocha, Bertrand, Vagner, Gueye, Cissokho, Dembélé, Dona Ndoh.

Blessés : Fischer, Bidounga, Bassouamina, Akichi, Marchetti

Choix : Bouzar, Da Cruz, Bassi, Triboulet, Barka, Constant.