Coupe de la ligue : l'ASNL face à Caen au 1er tour

On connait désormais l'adversaire de l'AS Nancy Lorraine pour le 1er tour de la Coupe de la ligue de football. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi 18 juillet. Nancy ira défier le SM Caen, équipe tout juste reléguée en ligue 2. Ce sera le week-end du 13 et 14 août. En cas de victoire, les rouges et blancs recevront, le 27 août prochain, le vainqueur du match AC Ajaccio /Valenciennes.

La meilleure performance nancéienne dans la compétition remonte à 2006 : l'ASNL avait remporté la Coupe face à l'OGC Nice.

Voici le programme complet du 1er tour :

1. Clermont (L2) - Le Havre (L2)

2. Troyes (L2) - Lens (L2)

3. Grenoble (L2) - Rodez (L2)

4. Gazéléc Ajaccio (N) - Chambly (L2)

5. Red Star (N) - Bourg-en-Bresse (N) ou Quevilly-Rouen (N)

6. Lorient (L2) - Le Mans (L2)

7. Paris FC (L2) - Sochaux (L2)

8. Niort (L2) - Châteauroux (L2)

9. Caen (L2) - Nancy (L2)

10. AC Ajaccio (L2) - Valenciennes (L2)

11. Auxerre (L2) - Béziers (N)

12. Orléans (L2) - Guingamp (L2)