La spirale négative est stoppée, au moins temporairement. L'AS Nancy Lorraine a remporté sa première victoire de la saison en match officiel. Les Nancéiens se sont qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue en battant le Red Star 1-0 grâce à un but du jeune Mons Bassouamina, 20 ans, sa première réalisation en pro. Un but inscrit dès la 35e seconde, de la tête , sur un excellent centre d'Anthony Koura.

Une ouverture du score précoce que l'AS Nancy Lorraine n'a pas réussi à faire fructifier. Si on a constaté du mieux dans le jeu avec notamment le retour de Serge N'Guessan au milieu de terrain, les Nancéiens ont rarement été capables de créer le danger devant le but de Douchez. Ce sont bien les joueurs du Red Star qui se sont procurés les meilleures occasions, surtout en deuxième mi-temps. L'ASNL a profité de quelques arrêts de Chernik mais surtout de la maladresse des attaquants franciliens pour garder leur cage inviolée.

En conférence de presse, l'entraîneur nancéien a fait part de ses sentiments mitigés à l'issue de la rencontre. Certes, la victoire peut faire du bien mais le travail à mener est encore très important pour être compétitif :

C'est une victoire qui fait du bien. Le regret, c'est de ne pas mettre le deuxième, de concéder beaucoup d'occasions en fin de match. On sent que c'était un peu mieux mais on est encore fébriles."