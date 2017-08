Coupe de la Ligue : l'ASNL qualifiée d'office pour le second tour

Un match de moins pour l'AS Nancy Lorraine, exemptée de premier tour en Coupe de la Ligue. Avec la perte du statut professionnel du SC Bastia, le club corse, qui devait être l'adversaire des Nancéiens, ne peut participer à la compétition.

Une soirée se libère pour les joueurs et supporters de l'AS Nancy Lorraine. Le premier tour de Coupe de la Ligue qui devait opposer ce mardi 8 août l'AS Nancy Lorraine au SC Bastia n'aura pas lieu. En cause, les déboires financiers du club corse, relégué en National 1. Ce mardi, la DNCG a accepté l'inscription du Sporting en troisième division mais en lui retirant son statut professionnel.

Quevilly ou Orléans au deuxième tour ?

Or, la Coupe de la Ligue est réservée aux clubs professionnels. La commission des compétitions de la Ligue de football professionnel a donc logiquement décidé d'exclure Bastia. L'AS Nancy Lorraine recevra donc au deuxième tour à Picot le 22 août le vainqueur du match entre Quevilly-Rouen-Métropole et l'US Orléans. Rappelons que le club au chardon était arrivée en demi-finales de la compétition la saison dernière et s'était incliné à Monaco (1-0).