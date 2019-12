Coupe de la Ligue : l'entraîneur de Montpellier annonce la couleur avant d'aller à Reims

Montpellier - France

C'est simple : Michel Der Zakarian veut la gagner ! Celle-ci, ou bien la Coupe de France. Quoi qu'il arrive, le coach du MHSC n'envisage pas une seconde que son équipe puisse se faire sortir, ce mardi, par le Stade de Reims en huitième de finale, lui qui affiche comme objectif d'aller au moins en finale.

Michel Der Zakarian, en conférence de presse, avant Reims - Montpellier Copier

Au delà de l'ambition pure dans cette compétition, qui permet d'empocher quelques billets et de rêver à une place en Coupe d'Europe la saison prochaine, il s'agit aussi pour les héraultais de ne pas noircir le tableau, en cette fin d'année civile. Les pailladins ont en effet la possibilité, et sans doute le devoir, de corriger le tir, eux qui restent sur trois matchs de Ligue 1 sans victoire et sur deux défaites consécutives. Une série négative qui les a fait basculés dans la seconde moitié du classement, à l'issue de la défaite à Lille et de la 18ème journée, ce weekend.

Les joueurs qu'alignera le coach auront donc pour mission de qualifier le club pour les quarts de finale, puis de finir sur une bonne note en championnat, samedi soir, avec la réception de Brest. Michel Der Zakarian devrait, ce samedi, procéder à un turn-over non négligeable.

Equipe probable (MHSC) : Bertaud - Sambia, Pedro Mendes, Hilton, Congré, Ristic - Le Tallec, Savanier, Mollet - Delort, Camara

Reims - Montpellier : match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte (18h45)