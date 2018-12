Coupe de la ligue : L'OGC Nice éliminé par Guingamp aux tirs au but

L'OGC Nice est éliminé de la Coupe de la ligue. Après 90 minutes des plus ennuyeuses, la qualification s'est jouée lors de la séance de tirs au but. C'est l'En Avant Guingamp qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition ce mercredi soir, à l'Allianz Riviera.

L'important dans ce genre de match c'est la qualification. Les 12 714 spectateurs (officiellement) n'ont rien eu à se mettre sous la dent en première période, guère plus en seconde (0-0). La décision s'est faite lors de la séance de tirs au but. En effet, il n'y a plus de prolongations dans la compétition depuis la saison 2016/2017.

Pierre Lees-Melou a raté d'entrée sa tentative. Le capitaine Dante a lui aussi trouvé le gardien breton. Mené 2-0, le Gym n'est jamais revenu dans cette séance. Christophe Jallet, le quatrième tireur azuréen, n'a pas converti son tir au but. Les Bretons l'emportent 3 tirs au but à 1.

Nice ne verra pas les quarts de finale

Il ne reste plus qu'un match aux Aiglons avant de boucler 2018. Les joueurs de Patrick Vieira se rendront à Strasbourg ce samedi soir (21h) pour la 19e journée de Ligue 1, la dernière de la phase aller.