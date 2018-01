Le plus réaliste a gagné ce mardi soir sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Les footballeurs de l'OGC Nice (sans Balotelli) ont dominé la partie, surtout en première période, mais l'efficacité monégasque a eu raison du derby. C'est l'AS Monaco qui file en demi-finale de la coupe de la Ligue. Le Gym, lui, subit sa deuxième élimination d'une coupe nationale en quatre jours.

Les aiglons se sont fait rapidement surprendre par les joueurs de la Principauté. Thomas Lemar a trompé de la tête Walter Benitez (0-1, 2e), préféré à Yoan Cardinale qui avait conduit les Niçois en quart de finale à Lille. Alassane Plea a égalisé pour Nice. L'attaquant du Gym s'est joué de Jemerson pour mystifier le portier monégasque Benaglio (1-1, 18e).

L'arbitrage vidéo utilisé pour valider le but de Plea

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a été expérimenté pour la première fois dans un match professionnel en France. Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre, a eu recours deux fois à la VAR. Il s'est assuré de l'absence de hors-jeu pour les deux premiers buts de la rencontre et notamment sur l'égalisation niçoise où il a fallu plus d'une minute pour trancher et valider le but.

Adama Diakhaby a redonné l'avantage aux asémistes avant la mi-temps en reprenant un centre au point de pénalty, ne laissant aucune chance à Benitez (1-2, 37e). Les aiglons ne reviendront pas malgré la très grosse occasions de Pierre Lees-Melou en seconde période (64e) qui a raté la balle de l'égalisation.

Objectif Ligue 1 et coupe d'Europe pour Nice

Après la coupe de France samedi dernier, l'OGC Nice quitte également la coupe de la Ligue. Les joueurs de Lucien Favre vont se reconcentrer sur le championnat de France. La bande à Dante est 6e de Ligue 1 et reçoit Amiens ce samedi à l'Allianz Riviera. Les aiglons auront aussi un 16e de finale d'Europa League à disputer en février prochain contre le Lokomotiv Moscou (aller le 15 à Nice, retour le 22 en Russie).