Coupe de la ligue : l'US Orléans rêve d'un beau parcours

Auteur d’un solide début de saison en championnat de ligue 2 et en confiance après la victoire obtenue à Auxerre (3-1), les joueurs d'Orléans se présentent ce mardi à Nancy pour se qualifier pour la première fois de leur histoire en seizième de finale de la coupe de la ligue.

L’USO n’a jamais franchi le deuxième tour mais peut déjà frapper un coup dans cette coupe de la ligue en cas de victoire ce mardi soir à Nancy. En plus de l’aspect sportif et la possible réception d’un club de ligue 1 (hors européens) au stade de la Source se présente l’aspect financier. 348 000 euros sont garantis aux clubs qualifiés pour le troisième tour, soit les seizièmes de finale. C'est un gain non négligeable pour un club possédant le 19ème budget de ligue 2. Derrière l’obstacle Nancy se cache donc un horizon excitant.

La coupe, c'est vraiment l'aventure des joueurs. Ce sont des moments qui peuvent être agréables à vivre. Cela ouvre des horizons différents. On peut jouer le PSG ou d'autres grosses équipes, ce sont des moments magiques - Didier Ollé Nicolle

La coupe de la ligue, une compétition lucrative - LFP

Orléans est en forme

Les Orléanais arrivent en Lorraine sur une bonne dynamique, avec un état d’esprit et un jeu enthousiasmant comme le démontre leur match réalisé à Auxerre en championnat de ligue 2 vendredi dernier avec une victoire 3-1. Selon le gardien Thomas Renault, "le projet de l’entraîneur est pleinement approuvé par l’ensemble du groupe" , avec une récupération de balle haute et agressive pour une projection vers l’avant rapide. Thomas Renault qui n'est pas titulaire en championnat depuis le début de la saison garde la cage orléanaise dans cette coupe de la ligue.

Thomas Renault garde les buts orléanais en coupe de la ligue © Radio France - Johan Gand

Une équipe de Nancy renforcée mais toujours en phase d’adaptation

L'USO part en confiance puisqu'Orléans a déjà obtenu une victoire nette le 28 juillet dernier en ouverture du championnat face à cette même équipe de l'AS Nancy Lorraine. Exactement la même ? Pas tout à fait car les anciens pensionnaires de ligue 1 ont enregistré des renforts de choix tels qu’Aleddine Yahia (Caen), Jérémy Clément (Saint-Etienne) ou Nicolas Saint-Ruf (Bastia), ancien joueur de l’USO.

Pierre Bouby, le milieu de terrain de l'USO, aussi à l'aise devant les micros que sur le terrain © Radio France - Nathan Vildy

On sait très bien que le match sera différent que celui qu'on a gagné en championnat. Cela ne sera pas une partie de plaisir. Nancy sera revanchard devant son public. Mais on y va en confiance. Notre groupe est formé depuis fin juillet, et c'est un avantage - Pierre Bouby, milieu de terrain de l'USO

L’USO fait face à un grand défi à Nancy. Pour savoir si les joueurs orléanais peuvent le relever et ainsi espérer recevoir une ligue 1 au stasde de la Source rendez-vous ce mardi 22 août dès 19h45 sur France Bleu Orléans pour vivre le match en direct.