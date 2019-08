Coupe de la Ligue : L'USO craque encore dans les dernières minutes

Orléans, France

Le rideau est tombée sur la Coupe de la Ligue pour l'US Orléans ce mardi sur la pelouse du Mans. Beaucoup de supporters orléanais doivent se demander comment la qualification a pu filer entre les pieds de l'USO. Le Mans FC avait vite cédé, dès la 7è minute, grâce à un but de Scheidler, opportuniste sur un ballon relâché par le gardien sarthois. Ensuite, malgré quelques alertes sur des sursauts manceaux, l'USO rentrait aux vestiaires avec cet avantage.

En 2ème mi-temps, après quelques minutes, le même Scheidler reprenait victorieusement un corner de la tête et doublait la mise. Dos au mur, l'entraîneur du Mans lançait à l'assaut du renfort offensif, et mettait devant 3 joueurs. Plus sollicitée, la défense orléanaise encaissait les chocs. Et puis tout a basculé à la 84è...Le milieu Tidiane Keita s'est lancé seul dans une percée balle au pied. Malgré des partenaires démarqués, il a voulu aller seul au bout de son action, raté. Et sur le contre l'attaquant manceau Moussiti Oko, gagnait son face-à-face avec Thomas Renault (1-2). Le spectre du match de vendredi ressurgit et sur un coup-franc et dans une forêt de jambes, le ballon franchit les obstacles et Le Mans arrache les tirs a but à la dernière minute (2-2).

La séance de tirs au but en devient presque anecdotique. Mais même là, l'USO a eu la possibilité de l'emporter mais Aymes, le gardien manceau a repoussé, la tentative de Joseph Lopy. Et au final c'est le jeune Thiam qui voit son tir au but repoussé, achevant les espoirs orléanais.

La réaction du gardien et capitaine de l'USO hier soir, Thomas Renault

Il faudra vite relever la tête avant le retour du championnat vendredi à la Source face à Niort.