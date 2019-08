Coupe de la Ligue : L'USO va chercher de l'assurance au Mans

Orléans-la-Source, Orléans, France

L'après-match à Rodez a été animé. L'entraîneur orléanais Didier Ollé-Nicolle, à l'image de sa conférence de presse, a changé de ton avec son groupe et a monté le volume. Patient jusque là avec son jeune groupe, il n'a pas goûté les dernières minutes qui ont coûté 2 points à son équipe, rejointe à la dernière minute par Rodez sur une erreur.

Réaction exigée

Il y a donc l'attente d'une réaction en coupe après cette déception en championnat. Car c'est avant tout sur l'état d'esprit que l'équipe a lâché vendredi "on a plein de jeunes qui ne sont pas aguerris à cet aspect défensif, à l'aspect destructeur quand il faut sur quelques moments". Mais, à froid, il a quand même tiré des points positifs de la dernière prestation : "Encore une fois, on finit bien le match, ça veut dire que le travail sur le physique et notamment du préparateur physique est de qualité" et il poursuit "On a encore 60% environ de possession de balle, cela veut dire que les joueurs font les efforts collectivement, après il y a aussi nos défauts, on est des bébés". Le milieu de terrain Jorris Correa assume le match de vendredi "c'est complètement de notre faute, c'est un problème de concentration, une erreur de marquage alors qu'on le travaille suffisamment, on savait que Rodez était performant sur coup de pied arrêté. Je pense que la coupe de la Ligue cela va nous faire plus réfléchir et on va plus se lâcher comme ici contre Guingamp."

"C'est notre faute" assume le milieu Jorris Corea qui espère que la coupe permettra de rebondir rapidement © Radio France - Johan Gand

Groupe presque inchangé à l'USO

1 seul changement ce mardi dans le groupe orléanais par rapport au match de Rodez, Lambèse (latéral droit) blessé laisse sa place dans les 18 à Fahd El Khoumisti qui revient enfin de blessure. Quant à savoir si ce match va permettre de faire tourner l'effectif pour voir de nouvelles têtes ou faire reposer certains joueurs, Didier Ollé-Nicolle réplique "Tous les joueurs valides sont retenus, donc je ne peux envisager des changements qu'entre les titulaires et les remplaçants". Alors que côté manceau, l'équipe cherche également sa stabilité, des automatismes et l'entraîneur Richard Déziré ne devrait pas faire beaucoup de changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée vendredi en championnat.

Le Mans / USO ce sera à suivre ce mardi dès 19H45 sur France Bleu Orléans. Coup d'envoi à 20H.