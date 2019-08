Coupe de la Ligue : le Clermont Foot affronte Le Havre et veut surfer sur sa dynamique

Après trois matchs très convaincants en championnat, le Clermont Foot va rencontrer Le Havre ce mardi pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. Les auvergnats veulent surfer sur leur bonne dynamique, et profiter de ce match pour garder l'ensemble de l'effectif concerné.

Clermont-Ferrand, France

A peine le match nul de samedi face à Lens digéré, le Clermont Foot retrouve le Montpied pour affronter Le Havre ce mardi à 20h, dans le cadre du premier tour de la Coupe de la Ligue. Un adversaire lui aussi en forme, qui n'a pas connu la défaite cette saison et qui pointe à la sixième place de la Ligue 2.

Faire tourner l'effectif tout en restant compétitif

On l'a vu dans les dix dernières minutes du match contre Lens samedi, les auvergnats subissent encore quelque peu le contrecoup de leur préparation physique estivale. La fatigue s'est faite ressentir et Pascal Gastien va profiter de ce match pour faire de la gestion d'effectif : "Ca va permettre d'avoir des joueurs aux même niveaux dans leur préparation et surtout en compétition, donc ça va être un match intéressant."

Parmi les joueurs qui pourraient profiter de cette revue d'effectif, le nouvel attaquant en provenance du Red Star Julio Dionisa : "Moi ça peut me permettre d'avoir du temps de jeu, de montrer ce que je peux faire contre une équipe de Ligue 2. Ca va me permettre d'avoir de l'intensité, pour retrouver du jus et des automatismes avec les joueurs parce que ça ne fait qu'une semaine que je suis là."

Des joueurs qui auront une motivation toute trouvée dans cette Coupe de la Ligue : se frotter aux meilleures équipes françaises, comme le confirme le gardien du Clermont Foot - excellent samedi contre Lens - Maxime Dupé : "Je pense que l'objectif du club c'est le championnat, mais pour moi la Coupe c'est important, il faut en profiter pour faire le maximum de matchs possibles, et essayer d'aller au troisième tour pour rencontrer une Ligue 1."

Un troisième tour de Coupe de la Ligue que les auvergnats ont atteint à plusieurs reprises ces dernières années, mais pour retrouver la trace d'une victoire contre une Ligue 1 dans la compétition, il faut remonter au 9 novembre 2004. A l'époque le Clermont Foot avait battu Toulouse aux tirs aux buts. Pour s'autoriser à rêver, il faudra commencer par battre Le Havre. En cas de victoire, les hommes de Pascal Gastien se déplaceront chez le vainqueur de la rencontre Troyes-Lens au tour suivant.