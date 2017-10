Coupe de la Ligue : le Clermont Foot remanié mais sans complexe à Toulouse

Bien calés dans le peloton de tête en championnat, les hommes de Pascal Gastien s'offrent une parenthèse excitante chez un pensionnaire de Ligue 1. Ils vont tenter de créer l'exploit ce mercredi (21h05) en 16emes de finale de la Coupe de Ligue. Ce serait idéal avant le choc samedi face à Ajaccio.

A première vue, le calendrier automnal paraissait aussi indigeste que copieux. Et pourtant le Clermont Foot digère plutôt bien cette période, où les grosses feuilles de matches se ramassent à la pelle. En l'espace d'un mois, la bande à Gastien a du se farcir Lens, Reims, Le Havre et Nancy. Ajoutez à cela, Toulouse ce soir en Coupe de la Ligue, avant la réception d'Ajaccio samedi pour un nouveau choc de Ligue 2. Bon nombre d'équipes auraient frôlé la crise de foie et de foi. Pas les Clermontois. Hormis une très courte défaite chez le leader rémois, ils ont engrangé sept points en trois matches. De quoi hiberner avec de la réserve sur les os. Et comme l'appétit vient en mangeant, il est hors de question de passer pour des saucisses ce soir à Toulouse.

Le seul regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas s'être donné à 200% - Fabien Centonze

Certes, Pascal Gastien va faire tourner son effectif au Stadium, mais pas dans l'optique de faire l'impasse. Au contraire. L'injection de sang neuf va permettre à tout le groupe de gagner du temps de jeu et de prouver au coach que les rentrants sont mieux que des remplaçants. Le défenseur reconverti latéral, Fabien Centonze, a faim : "On n'a rien perdre. On veut prouver qu'on a les capacités de se mesurer à un club de Ligue1. Ça va être compliqué, mais c'est Toulouse qui a vraiment le plus de craintes. On va là-bas pour tout donner. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas s'être donné à 200%."

Pascal contre Pascal

Un discours qu'appréciera certainement l'entraineur auvergnat, convaincu que son équipe sera à la hauteur ce soir. "je ne sais pas comment ils (les Toulousains) vont aborder ce match. Ils jouent une Ligue 2 chez eux, ils sont à quatre matches de la finale. Je connais le coach, je ne pense pas qu'il laisse filer ce genre de match". L'autre Pascal, Dupraz, a certainement prévenu ses joueurs du danger qui les guette en cas d'excès de confiance ou de manque d'envie. On peut faire confiance à l'entraineur toulousain pour trouver les mots, mais ça ne suffit pas toujours. Le fougueux Dupraz aurait du mal à digérer une élimination de son Téfécé. Un appel du ventre pour le Clermont Foot, avant de recevoir le dauphin corse de la Ligue 2 samedi au stade Montpied.

