Coupe de la Ligue : le DFCO en déplacement à Bordeaux pour rebondir ?

Dijon, France

Relancer une bonne série. Et vite. Ces mots sont sur toutes les lèvres du côté du DFCO suite à la défaite contre Brest ce samedi (0-2) pour le compte de la 11e journée de championnat de Ligue 1. «On était sur une série de 4 matchs sans défaites, 2 victoires, 2 nuls donc c'est une chance pour nous de jouer ce match contre Bordeaux, trois jours après, on aura à cœur de bien faire et de se qualifier», expliquait Fouad Chafik en conférence de presse ce lundi 28 octobre.

Aucune victoire face à Bordeaux depuis 2017

Pour trouver une victoire du DFCO face à Bordeaux, il faut remonter au 1er décembre 2017. Le DFCO s'était alors imposé 3-2 à domicile avec des réalisations de Yambéré, Jeannot et Said pour Dijon. Et Cafu et Malcom pour les Girondins de Bordeaux. Depuis, le DFCO n'a plus gagné contre le FCGB (voir infographie ci-dessus).

Bordeaux aura à cœur de se qualifier et de relancer une série - Fouad Chafik, défenseur DFCO

«Aussi bien au niveau du résultat face à Brest que dans le contenu, on n'a pas été bon. On aura à cœur de réagir face à Bordeaux qui reste sur une série de quelques matchs sans victoires également. Et Bordeaux aura à cœur de se qualifier et de relancer une série», analyse Fouad Chafik, le défenseur du DFCO.

Fouad Chafik explique pourquoi il est important pour le DFCO de relancer une bonne série. Copier

«Je veux une équipe performante»

Face aux Girondins qui restent sur deux défaites consécutives en championnat, face à Saint-Étienne (0-1) et Lille (0-3), les Rouges se retrouveront devant un adversaire qui aura envie d'en découdre. Et de fermer cette parenthèse de mauvais résultats. Les Rouges, quant à eux, auront à cœur de prendre leur revanche face à Bordeaux qui les avait éliminés lors des 8eme de finale de la Coupe de la Ligue lors de la saison 2018-2019.

Il n'y a que les bonnes prestations qui appellent les bonnes prestations - Stéphane Jobard, entraîneur du DFCO

«Je veux une équipe performante, je ne vais pas tourner pour faire tourner. Il n'y a que les bonnes prestations qui appellent les bonnes prestations. Il n'y a que les victoires qui appellent les victoires. Je me fierai au contenu», souligne Stéphane Jobard, l'entraîneur du DFCO. Du contenu, c'est ce qui pêché pour les Rouges lors du dernier match en championnat face à Brest. À eux de rectifier le tir ce mardi soir à 21 h 05 au stade du Matmut Atlantique à Bordeaux.