Coupe de la Ligue : Le FC Metz sur la pelouse du PSG pour tenter l'impossible

Ce mercredi 11 janvier, à l'occasion des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, le club à la Croix de Lorraine, se déplace au Parc des Princes pour y affronter l'armada du PSG. Encore handicapé par l'absence de plusieurs joueurs, le FC Metz peut redouter le pire.

C'est un déplacement périlleux qui attend ce mercredi le moribond FC Metz. A l'occasion des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, le club à la Croix de Lorraine se rend au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint Germain. Éliminés par Lens, dimanche dernier, de la Coupe de France (2-0), les grenats vont se mesurer à de fringants parisiens qui viennent d'atomiser le Sporting Club de Bastia, dans cette même compétition (7-0). C'est donc une mission quasi impossible qui se profile pour les hommes du Président Serin.

Le FC Metz enregistre quelques retours

Privés, dimanche dernier à Bollaert de 9 titulaires, le club à la Croix de Lorraine peut compter sur le retour de son milieu de terrain, Renaud Cohade et de son défenseur espagnol, Ivan Balliu, qui ont purgé leur match de suspension. En revanche, la nouvelle recrue en attaque, le malien Cheick Diabaté, à cours de préparation, ne devrait pas être titularisé. Quant aux milieux de terrain Kévin Lejeune et Yann Jouffre, en phase de reprise, le staff ne veut prendre aucun risque. " Notre but, explique Coach Hinschberger, est de les préparer pour le championnat ".

Oberhauser, l'ange-gardien du FC Metz

Dans les cages lorraines, où devrait être normalement aligné David Oberhauser, le portier messin s'attend à passer une soirée compliquée du côté du Parc des Princes. Il faut dire que l'attaque du PSG est particulièrement en forme en ce moment. Lors de ses 2 derniers matchs officiels, en Coupe de France, samedi dernier, contre Bastia, et en championnat, le 21 décembre, contre Lorient, elle totalise 12 buts. " C'est impressionnant ", reconnaît David Oberhauser. Mais le natif de Bitche, qui avait brillé, lors des précédents tours de cette compétition, en étant particulièrement décisif lors des séances de tirs au but contre le Paris FC et Toulouse, espère faire barrage aux attaquants parisiens.

Julian Draxler, la nouvelle recrue allemande du PSG, contre Bastia © Maxppp - Christophe Petit

PSG -FC Metz, quart de finale de la Coupe de la Ligue, coup d'envoi à 21H05 ce mercredi 11 janvier au Parc des Princes, à suivre sur France Bleu Lorraine et France Bleu. fr, dès 20H30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge