Les footballeurs sochaliens disent au revoir à la Coupe de la Ligue. Ils ont été éliminés par Brest, après tirs au but. Mais la priorité reste le championnat. Les deux clubs se retrouveront d'ailleurs vendredi 17 août, en Ligue 2.

La tristesse des joueurs sochaliens, après la séance perdue de tirs au but

Sochaux, France

Un petit tour et puis s'en va. Le FC Sochaux-Montbéliard a été éliminé par le Stade Brestois mardi 14 août, au premier tour de la Coupe de la Ligue. Une élimination , à l'issue d'une séance de tirs au but très agitée (4-3 pour Brest). A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à 1 but partout.

Cette rencontre a été l'occasion de voir des joueurs habitués au banc des remplaçants. Beaucoup n'ont pas franchement convaincu. L'entraîneur, José Manuel Aira, a très peu apprécié l'attitude de ses hommes sur le terrain, notamment en première-période. "Nous n'étions pas compétitifs. On sortait avec très peu de rythme. On a perdu tous les duels, offensifs et défensifs. C'est une équipe qu'on ne veut pas voir", a reproché José Manuel Aira.

On peut rater des passes, des actions, mais on ne peut pas manquer d'agressivité dans les duels", José Manuel Aira

Se concentrer sur le championnat de Ligue 2

Si l'élimination reste un résultat décevant pour le FCSM, cela permet au club de se focaliser sur la saison de Ligue 2. Une saison entamée difficilement, avec deux défaites et une seule victoire au compteur après trois journées. Justement, les footballeurs sochaliens vont retrouver le Stade Brestois, vendredi 17 août, toujours au stade Bonal, toujours à 20 heures, mais cette fois-ci dans le cadre du championnat. C'est ce match qu'il faut gagner. En cas de défaite, incontestablement, le FCSM subira un gros coup d'arrêt.