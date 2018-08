Le HAC s'est qualifié pour le second tour de la Coupe de la Ligue, dans la douleur et dans la peur, ce mardi, face à Brest. Les havrais menaient de trois buts avant de se faire rejoindre (3-3). Ils ont finalement gagné aux tirs aux buts (6-5).

Une heure impeccable, six minutes horribles ! Le HAC n'est pas passé loin de l'élimination, ce mardi, à l'occasion du second tour de la Coupe de la Ligue. Alors qu'ils dominaient outrageusement leur adversaire et menaient de trois buts (3-0), les havrais se sont écroulés à 25 minutes de la fin : trois coups de canons bretons en six minutes, juste après l'entrée en jeu de Mathias Autret, et un scénario catastrophe qui a fait entrevoir le pire (3-3).

Après avoir donné des sueurs froides à leurs supporters, les havrais se sont finalement offerts un ticket pour les seizièmes de finale de la compétition, le 30 octobre prochain, au terme d'une insupportable séance de tirs aux buts (6-5). Les normands peuvent remercier leur gardien, Arnaud Balijon, auteur de deux arrêts de grande classe face aux tireurs brestois.

Chauds, devant !

En panne en championnat, l'attaque havraise a montré de jolies choses ce mardi : trois buts inscrits par deux attaquants différents, une première cette saison ! Intenable, Alimami Gory s'est d'abord offert un superbe doublé, avant que Bevic Moussiti-Oko ne marque son premier but depuis son arrivée en Normandie. De bonne augure ? A confirmer ce vendredi, avec la réception d'Orléans pour le compte de la sixième journée de Ligue 2 (20h).