Coupe de la Ligue : le Havre AC renverse le Nîmes Olympique et fait chavirer le Stade Océane

Au bout du suspens et au terme d'un match fou, le Havre AC a décroché son ticket pour le second tour de la Coupe de la Ligue, au Stade Océane. Victoire et qualification aux tirs aux but.

Menés au score (0-2, Umut Bozok et Sada Thioub) au retour des vestiaires, après avoir été malmenés en première mi-temps, les havrais ont su renverser totalement le match et leur adversaire. Quatre but en dix minutes (68', 71', 75', 78') signés Zinédine Ferhat, Nathaël Julan par deux fois et Dylan Louiserre. Des buts qui plus est somptueux. Seulement, les Ciel et Marine ont à leur tour été rejoints dans les arrêts de jeu (88', 92'), avec les coups de massues de Téji Savanier et Anthony Briançon. C'est donc au terme d'une séance de tirs aux buts que les hommes d'Oswald Tanchot ont décroché leur qualification. Un sans faute pour les tireurs normands (Youga, Bain, Ferhat, Traoré, Julan), et un arrêt décisif de Yohann Thuram. Ce HAC version 2017-2018 est aussi solidaire que séduisant. Il se rendra à Tours, le 22 août prochain, pour le second tour de la Coupe de la Ligue.

Coupe de la Ligue : Poooooh ! Le HAC au bout du suspens ! Apres avoir renversé le @nimesolympique, le HAC décroche sa qualif' aux TAB (5-4) pic.twitter.com/31gUcFahAD — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) August 8, 2017

Oswald Tanchot est fier de ses joueurs. Le coach havrais est au micro France Bleu de Bertrand Quneutte :

Ecoutez : Oswald Tanchot, fier de son équipe Copier

Le HAC revient de loin, selon l'entraîneur Oswald Tanchot :

Ecoutez : Oswald Tanchot, avec Bertrand Queneutte Copier

Un état d'esprit irréprochable et une solidarité à toute épreuve. Voilà ce qui fait notamment la force de l'équipe havraise en ce début de saison. C'est en tous cas ce qu'estime le gardien, Yohann Thuram :

Ecoutez : Yohann Thuram, avec Bertrand Queneutte Copier

Coupe Ligue : 4 BUTS en 10 minutes au @StadeOceane pour le @HAC_Foot ! Et donc... 11 buts sur les 3 derniers matchs ->> 4-2 face à Nîmes ! pic.twitter.com/IZvesyPueA — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) August 8, 2017

Une attaque inarrêtable !

Onze buts sur les trois derniers matchs. Dix-huit, sur les cinq derniers en compétition. Affûtée, l'attaque havraise transperce les défenses et empilent les buts, contrairement à la saison passée. En dix jours, les havrais ont en effet inscrit plus d'un quart du total de leurs buts marqués la saison passée en Ligue 2 (39).

La clef du match : la rentrée d'Ebenezer Assifuah

Tout juste entré en jeu (64'), le ghanéen Ebenezer Assifuah a dynamisé l'attaque havraise et dynamité la défense nîmoise. Une première accélération sur le flanc droit et une passe décisive pour Zinédine Ferhat, après un bon travail de Jean-Pascal Fontaine. De quoi remettre en selle son équipe, comme trois jours plus tôt face à Auxerre. Il est incontestablement l'un des hommes les plus en forme et les plus dangereux depuis le début de saison, au Havre comme dans toute la division de Ligue 2.

Coupe de la Ligue : les compos de #HACNOpic.twitter.com/hL88QrGOgU — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) August 8, 2017

Les jeunes ont répondu "présents"

A noter les bonnes prestations de plusieurs jeunes, titularisés d'entrée : Teddy Lia, pour sa première titularisation,r s'est montré très remuant sur l'aile gauche et a donné du fil à retordre à ses adversaires. Première fois titulaire au poste de latéral droit, Ozer Ozdemir a lui aussi apporté beaucoup de motifs de satisfaction. Présent dans les duels, le défenseur de 19 ans a été à la hauteur du rendez-vous. Au milieu de terrain, Dylan Louiserre a eu besoin de temps, pour trouver des automatismes avec ses partenaires, lui qui faisait son retour en match officiel après un prêt à Avranches la saison passée. Il s'est ensuite illustré d'une demi volée fantastique, permettant au ballon d'embrasser le poteau droit de Martin Sourzac et de finir au fond. Grande classe. Enfin, Nathaël Julan a montré le meilleur de lui-même, avec un premier doublé cette saison, dont un but en forme de chef d'oeuvre, avant de conclure la séance des tirs aux buts par un ballon dans la lucarne.

QRM éliminé !

Les hommes de Manu Da Costa se sont inclinés, au MM Arena du Mans. Défaite face à l'US Orléans (0-1), qui ia défier Nancy au prochain tour.