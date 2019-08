Coupe de la Ligue : le programme et les résultats du 2e tour

Programme du 2e tour de la Coupe de la Ligue

(18h45)

Nancy - AC Ajaccio

.

(20h00)

Bourg-en-Bresse - Béziers

Le Mans - Orléans

Niort - Grenoble

Gazélec Ajaccio - Paris

.

(21h05)

Lens - Clermont

.

Nancy, vainqueur de Caen, relégué de L1, au 1er tour de la coupe de la ligue, tentera de poursuivre son aventure en Coupe de la Ligue en recevant l'AC Ajaccio, actuel 4e de la ligue 2, en ouverture de ce 2e tour, mardi.

A la peine en Championnat avec une seule victoire en 5 matches et un dernier revers sévère à Sochaux (3-0), les Lorrains recevront une équipe corse en forme en ce début de saison à un point du podium.

Autre rencontre à suivre, Lens - Clermont: les hommes de Philippe Montanier, en demi-teinte depuis le coup d'envoi de la saison, auront fort affaire contre une formation auvergnate, invaincue (3v, 2d) en Ligue 2 et 3e à 2 longueurs du leader Lorient.

Les équipes de L1 au prochain tour

Les premières équipes de L1 entreront en lice en 16es de finale à partir du 30 octobre, et les six équipes européennes (PSG, Lille, Lyon en C1; Saint-Étienne, Rennes et Strasbourg en C3) restantes en 8es de finale, à partir du 18 décembre.