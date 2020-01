Coupe de la Ligue : le PSG file en finale

Paris, France

Le PSG peut encore remporter la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Paris s'est imposé, ce mercredi, en demi-finale de la compétition face à Reims. Un succès 3-0 sur la pelouse du stade Auguste-Delaune qui propulse les Parisiens en finale, le 4 avril prochain, face à Lyon.

Deux coups de pied arrêtés qui font mouche

Le PSG n'a pas traîné pour ouvrir le score grâce à une tête de Marquinhos, sur un bon corner de Neymar dès la 10e minutes. Le deuxième but parisien intervient là encore sur coup de pied arrêté à la 31e minute. Neymar travaille son coup franc qui prend le chemin des filets mais il est touché au dernier moment par le malheureux Konan qui trompe son gardien.

Tanguy Kouassi inscrit le 4000e but de l'histoire du club

Au retour des vestiaires, Reims ne parvient pas à recoller au score face à des Rouge et Bleu appliqués, sérieux et désireux de décrocher ce billet pour la finale. Le troisième but parisien intervient, là-encore après un coup de pied arrêté. Sur un corner tiré en retrait par Neymar, Paredes enclenche une reprise de volée de l'extérieur de la surface. La balle trompe le gardien rémois qui ne peut que la repousser sur le jeune Tanguy Kouassi. Le titi marque son premier but en pro et le 4000e de l'histoire du club...comme un symbole. Une rencontre gâchée tout de même par la sortie sur blessure de Marquinhos.

Les Parisiens ont rendez-vous dans le Nord

Pas de baisse de rythme dans le calendrier des Rouge et Bleu qui sont attendus dès dimanche soir dans la capitale des Flandres. Le PSG se déplace à Lille, à 21h00, pour la 21e journée de Ligue 1. Un match à vivre, là encore, en direct et en intégralité avec France Bleu Paris.

Revivez cette demi-finale grâce au live commenté de France Bleu Paris